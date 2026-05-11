Napoli 70, Juventus 68, Milan e Roma 67, Como 65. Questo dice la classifica della Serie A a 180 minuti dalla fine, con il Napoli che potrebbe staccare il pass per la Champions League già questa sera. I partenopei, infatti, con una vittoria al Maradona contro il Bologna sarebbero certi di partecipare alla massima competizione europea, facendo rimanere solo altri due posti da contendersi per quattro squadre.

La Juve espugna Lecce con un goal dopo 10 secondi, il Como vince a Verona e ottiene la prima, storica, qualificazione europea, la Roma compie una rimonta al cardiopalma al Tardini contro il Parma, aggiudicandosi i tre punti al 100°minuto. Cade ancora una volta un ormai contestatissimo Milan, che con la sconfitta interna contro l’Atalanta è passato nel giro di un mese da essere considerato l’anti Inter a mettere in discussione anche il posto in Champions. Due partite ancora da giocare, dunque ecco le possibili combinazioni calendario alla mano.

Napoli

Partenopei presenti nella lista delle squadre ancora nella lotta Champions solo per una mera questione matematica, ma, come detto, una vittoria interna questa sera contro il Bologna darebbe loro la sicurezza della qualificazione, forte nel vantaggio negli scontro diretti con la formazione di Gasperini. In caso di vittoria, la delicatissima questione sarebbe rimandata a Juventus, Milan, Roma e Como, con questi quattro club pronti a sgomitare per soli due posti disponibili.

Juventus

La squadra di Spalletti vince a Lecce e si prende il terzo posto con la caduta a San Siro del Milan. Ora i bianconeri sono padroni del proprio destino: con 6 punti sarebbero certi della qualificazione in Champions a prescindere dai risultati di Milan, Roma e Como. Con un pareggio, rischierebbero il controsorpasso da parte di almeno una tra i milanesi e i capitolini, anche se solo in caso di pieno bottino delle due compagini. La Juventus, in queste due ultime giornate se la dovrà vedere prima all’Allianz Stadium contro la Fiorentina (già salva), per poi chiudere sempre a Torino ma nello stadio dei granata, nel derby della Mole. Anche solo una vittoria contro la Viola e due pareggi da parte di Milan e Roma, (contro Lazio e Genoa) i bianconeri sarebbero certi di partecipare alla prossima Champions League già nel prossimo turno.

Milan

Rossoneri in caduta libera e rischiosi del posto Champions, ma nonostante ciò sono ancora padroni del proprio destino: la squadra di Allegri, occupa infatti il quarto posto al pari della Roma, trovandosi sopra ai giallorossi quinti grazie allo scontro diretto favorevole. Perciò, con 6 punti si qualificherebbero in Champions League anche in caso di pieno bottino dei capitolini. I rossoneri se la dovranno vedere prima nella delicatissima trasferta contro il Genoa di De Rossi (occhio al dispetto dell’ex bandiera romanista), per poi chiudere a San Siro contro il Cagliari. Rossoneri in Champions anche con una vittoria e un pareggio, in caso di non pieno bottino dei giallorossi.

Roma

Tutto ancora aperto per la squadra di Gasperini, che con la stoica vittoria al 100°minuto contro il Parma tiene vive le speranze che all’87 °della stessa partita sembravano ormai lontane. I giallorossi, per aggiudicarsi la qualificazione Champions, che manca ormai dalla stagione 2018-2019, dovranno fare almeno un punto in più di qualsiasi diretta concorrente per il quarto posto, dato che per scontri diretti o differenza reti, a pari merito sarebbe sotto Juve, Milan e anche Como. In questo momento i giallorossi si trovano quinti a pari merito col Milan quarto, e per tenere vive le speranze di qualificazione alla massima competizione europee dovranno riuscire a fare 6 punti nelle ultime due partite, e sperare in almeno un pareggio di Juve o Milan. I giallorossi avranno nel prossimo turno lo scontro derby contro la Lazio (che sarà reduce dalla finale di Coppa Italia di mercoledì) e chiuderanno la loro stagione a Verona.

Como

Fabregas e allievi sono già certi di partecipare ad almeno una competizione europea la prossima stagione, ma non si vogliono accontentare e vogliono puntare in alto. I lariani si trovano sesti a 65 punti, due in meno di Roma e Milan. Se le speranze dei giallorossi di andare in Champions in caso di mancato pieno bottino sono appese ad un filo, quelle del Como sono davvero difficilissime. I comaschi dovranno fare 6 punti nelle ultime due partite e poi chiudere gli occhi, nella speranza che Milan e Roma ne perdano almeno una. I lariani possono arrivare massimo a 71, quota che giallorossi e rossoneri possono raggiungere anche con una vittoria e un pareggio. In caso di arrivo di queste tre compagini a pari punti, per la classifica avulsa in Champions ci andrebbe il diavolo, con capitolini in Europa League e, dunque, Como in Conference League. Gli uomini di Fabregas giocheranno il prossimo turno in casa contro il Parma, per poi volare allo Zini all’ultima giornata contro la Cremonese che potrebbe ancora giocarsi la salvezza.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini