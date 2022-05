Momenti di panico alle prime luci del mattino in via Conte di Ruvo a Napoli. Un uomo minaccia di lasciarsi cadere dal balcone. I vigili del Fuoco hanno aperto il materasso gonfiabile per parare le cadute proprio sotto il punto dell’impalcatura da cui si sporge l’uomo. Intanto la strada è stata bloccata e il traffico della zona è completamente paralizzato.

Intorno alle 9 un uomo ha esposto dall’impalcatura di un palazzo un lenzuolo con su scritto con la vernice rossa: “Sono 25 anni senza lavoro e senza reddito”. Poi la scavalcato la balaustra e minaccia di gettarsi giù. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, la polizia e la municipale. I Vigili del Fuoco hanno subito aperto il materasso gonfiabile per evitare che l’uomo cadendo si possa fare male.

Mentre si cerca di parlare con l’uomo e calmarlo la strada è stata chiusa al traffico paralizzando gravemente la circolazione di tutta la zona ingolfata nell’orario di punta. La notizia è stata data da Voce di Napoli in diretta sul posto. Intanto una gru è pronta ad intervenire e in via Bellini c’è anche un’ambulanza.

