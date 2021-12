Era già sui binari privo di vita, forse da diverse ore quando questa mattina, martedì 14 dicembre, il macchinista di un regionale l’ha visto mentre col suo treno stava entrando in stazione. La sua prontezza di riflessi ha fatto si che sia riuscito a fermare la vettura in tempo ed evitare di travolgere l’uomo che però era già morto. È accaduto alla stazione Nomentana di Roma, precisamente all’altezza di via Val D’Aosta.

L’identità della vittima non è ancora stata accertata, sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine intervenute. Si cerca tra le persone scomparse. Secondo le informazioni apprese erano da poco trascorse le ore 7.30 quando è arrivata la chiamata alla Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, con la richiesta urgente d’intervento. Il corpo senza vita dell’uomo era riverso sui binari.

Una volta ricevuta la segnalazione sono arrivate le squadre 1A, 6A e il Carro Sollevamenti. Presenti per gli accertamenti di rito gli agenti della Polizia Ferroviaria, che hanno svolto i rilievi scientifici e indagano per ricostruire la dinamica dell’accaduto, che al momento non è chiara. Ulteriori dettagli arriveranno nelle prossime ore. Sul posto per gli accertamenti di rito è intervenuta l’Autorità Giudiziaria. Terminate le verifiche, la salma verrà trasferita in obitorio, per essere sottoposta all’esame autoptico.

Forti disagi alla circolazione ferroviaria lungo la tratta interessata con forti rallentamenti alla circolazione e treni in ritardo fino a 50 minuti. Come rende noto Astral Infomobilità su Twitter “i treni dell’Alta velocità sono instradati sulla linea convenzionale tra Roma Termini e Settebagni”. Sarà una lunga mattinata per chi si sposta utilizzando i mezzi pubblici.

Un caso di tentato suicidio sui binari, meno di 24 ore fa, ma in provincia di Latina. Una donna aveva deciso di farla finita perché non poteva più rivedere la propria figlia. Così ha sfidato la sorte passeggiando sui binari della stazione in attesa del primo treno per mettere fine alla propria vita. È successo nella tarda serata di ieri. Nella località di Scauri di Minturno, una donna di origini straniere, in Italia già da alcuni anni e senza fissa dimora ha tentato il suicidio sui binari della stazione.

La motivazione di una tale decisione va ricondotta alla sua persona situazione familiare. La donna pare non possa più rivedere la figlia che vive con il padre nel suo Paese di origine. Inoltre, le sue condizioni di vita in Italia sono molto precarie. Tutto ciò avrebbe spinto la donna a pesare di farla finita. L’intervento dei Carabinieri del posto ha sventato il peggio. Gli agenti sono riusciti a convincere la donna a desistere e a farsi soccorre. Successivamente è intervenuta anche un’ambulanza del 118 e, infine, hanno accompagnato la donna presso l’ospedale di Formia per le cure del caso.

