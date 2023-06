Da una parte c’è la vista del ministro della Difesa russo Sergei Shoigu alle truppe in Ucraina dopo la rivolta inscenata da suo rivale, Yevgeny Prigozhin, a capo della Brigata Wagner. Dall’altra ci potrebbe essere un cambio al vertice della Difesa che prevederebbe l’avvicendamento tra l’uscente Shoigu e l’entrate Alexei Dyumin, attuale governatore della regione di Tula.

Le indiscrezioni si rincorrono da diverse ore anche se, per il momento, non arrivano conferme ufficiali dal Cremlino. Tuttavia se l’operazione dovesse andare in porto, sarebbe la prova dell’accordo (o comunque della linea comune) tra Vladimir Putin e il fondatore della Brigata dei mercenari, atteso in Bielorussia ma le cui tracce al momento sarebbero state perse.

A lanciare la ‘bomba’ è l’Istituto per lo studio della guerra (Isw), che cita alcune fonti russe – tra cui fonti interne al Cremlino – riportate da Meduza. Dyumin è un ex ufficiale di sicurezza del presidente russo Putin ed ex capo delle Forze per le operazioni speciali russe, ricorda l’Isw, sottolineando di non poter confermare queste indiscrezioni.

Qualsiasi cambiamento nella leadership del ministero della Difesa russo rappresenterebbe – si fa giustamente notare – una “vittoria significativa” per Prigozhin, conclude il centro studi statunitense. Il numero uno della Wagner, infatti, ha giustificato la sua ribellione armata accusando Shoigu e il capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Valery Gerasimov, della morte di decine di migliaia di soldati russi in Ucraina. “Non stiamo vincendo, catastrofe morti. Putin non sa molte cose” aveva detto nel suo discorso che annunciava l’occupazione di Rostov e l’intenzione, poi saltata, verso Mosca.

La vista di Shoigu in Ucraina

Sergei Shoigu ha visitato le truppe in Ucraina. A riportare la prima uscita pubblica del ministro della Difesa russo dalla rivolta della milizia Wagner è la Ria Novosti. Shoigu non ha rilasciato commenti su quei fatti, ma – riporta la Ria, citata dal Guardian – ha incontrato il generale Nikiforov, comandante del gruppo occidentale: “Il ministro – si legge – ha inoltre prestato particolare attenzione all’organizzazione degli aiuti alle truppe coinvolte nell’operazione militare speciale e alla creazione di condizioni per il dispiegamento sicuro del personale”.

