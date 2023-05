Uno degli incubi peggiori dei viaggiatori aerei di tutto il mondo si è avverato sul volo OZ8124 della compagnia sudcoreana Asiana Airlines. Con il velivolo a 210 metri d’altezza e in fase di atterraggio, un uomo ha spalancato l’uscita d’emergenza scatenando il panico a bordo.

Il pilota è comunque riuscito a far atterrare in sicurezza il velivolo. L’Airbus 321, che trasportava 194 persone e sei membri dell’equipaggio, era partito dall’isola meridionale di Jeju ed era diretto verso la città sud-orientale di Daegu.

Ad aprire il portellone è stato un uomo sui trent’anni che era seduto in corrispondenza di un’uscita di emergenza. Altri passeggeri, quando hanno visto cosa stava facendo, hanno tentato di fermarlo ma senza successo. Il portellone è rimasto parzialmente aperto per qualche minuto, fino a quando l’Airbus ha toccato terra. La velocità di atterraggio di un Airbus 321 è di circa 262 chilometri orari.

Tra i passeggeri anche 48 bambini delle elementari e medie attesi per una competizione sportiva nella città di Ulsan – “Tremavano, piangevano e avevano paura”, ha detto il genitore di uno di loro all’agenzia di stampa Yonhap. Non ci sono stati feriti seri, ma 12 persone hanno richiesto assistenza medica per problemi respiratori e nove di loro sono state ricoverate. Dopo l’atterraggio, il responsabile è stato arrestato.

Redazione

Giulio Pinco Caracciolo