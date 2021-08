Catello Maresca pesca tra gli ex assessori del sindaco Luigi de Magistris per completare la sua squadra, attirandosi non poche critiche. Il magistrato e candidato sindaco del centrodestra a Napoli ha infatti annunciato l’ingresso nelle sue liste di Daniela Villani, ex assessora alle Pari opportunità con delega al Mare con ‘Giggino’, ora impegnato per le Regionali in Calabria ma che nel capoluogo campano è rappresentato dalla sua ‘delfina’, Alessandra Clemente.

Nell’annunciare la candidatura di Villani nella lista civica “Maresca Sindaco per Napoli”, il magistrato spiega che col centrodestra l’ex assessore di Dema “potrà proseguire la sua battaglia per la valorizzazione della risorsa mare, punto al centro del nostro progetto per Napoli. Daniela ha scelto noi – prosegue Maresca – perché ha vissuto sulla sua pelle la frustrazione di chi cerca di lavorare per il bene della città, ma trova la strada sbarrata dagli stessi che la amministrano. Da noi troverà spazio e opportunità”.

Ma la candidatura della Villani ha attirato nei confronti di Maresca non poche critiche. Al candidato sindaco in molti sottolineando l’errore di aver messo in lista “una demagostrina della prima ora”, parlando di “scelta molto discutibile” ed evidenziando come lo stesso Maresca sia “mal gestito e consigliato”.

Ma il carico da novanta sulle polemiche ce lo mette la stessa Villani. Sempre su Facebook, dove l’ex assessore ha annunciato il passaggio tra le file delle liste di Maresca, la Villani ha risposto ad una elettrice che, pur ribandendo la stima nei suoi confronti, spiega che non appoggerà la sua candidatura per il passaggio al centrodestra. E qui la Villani di fatto fa una apertura clamorosa: “C’è il voto disgiunto se la stima è sincera come credo”.

Insomma, nel giorno in cui Villani passa con Maresca l’ex assessore di de Magistris scarica subito il ‘suo’ candidato sindaco.

