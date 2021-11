Il Vinitaly Special Edition, prima manifestazione in presenza per la ripartenza del settore vitivinicolo, si è chiusa con un enorme successo per i vini italiani sul mercato mondiale. Il vino tricolore è in forte ascesa, la riapertura del canale Horeca e la “revenge speding” ovvero la voglia di libertà manifestata attraverso l’acquisto, stanno trainando le vendite di vino italiano a livello globale.

La manifestazione ha registrato numeri importanti, al di sopra le aspettative: oltre 12.000 operatori professionali, più di 2500 buyer stranieri, con più di sessanta paesi rappresentati. L’evento fieristico di Verona conferma inoltre un trend in atto: il bere meno e meglio con maggiore attenzione alla sostenibilità e al biologico.

La Campania si è distinta con la presenza di 27 aziende, rappresentanti in maniera omogenea tutto il territorio vitivinicolo campano con una vetrina espositiva collettiva regionale di 500 mq che ha consentito una eccezionale opportunità sia in termini di visibilità che di contatti commerciali.

Presente alla manifestazione anche l’Assessore all’Agricoltura, Nicola Caputo, che, dopo aver incontrato il Ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, ha scambiato idee e proposte con tutti i viticoltori campani e gli operatori del settore presenti in fiera, ed ha inaugurato la prima masterclass internazionale dedicata ai vini campani.

Quattro le masterclass previste nel corso della manifestazione, dirette ad operatori stranieri realizzate con il supporto tecnico di AIS Campania. L’ultima in programma è stata realizzata, oltre che in presenza, anche in collegamento streaming con gli USA, utilizzando l’innovativa formula dello “smart-tasting“. Si è registrato il tutto esaurito per ciascuno degli eventi a dimostrazione dell’interesse sempre più crescente per la produzione dei vini campani fuori dai confini regionali e nazionali.

Il Vinitaly Special Edition ha avuto inoltre il grande merito di far lavorare gli operatori di settore in assoluta tranquillità, con ritmi meno serrati e senza calca. Gli addetti ai lavori hanno avuto le giuste attenzioni, il tempo di degustare ed interfacciarsi con le cantine. Probabilmente per le future edizioni annuali tale esperienza positiva dovrà far immaginare delle giornate esclusive dedicate a stampa e buyers operatori professionali.

Intanto l’appuntamento per gli amatori e gli appassionati è per il 10 -13 aprile 2022.

