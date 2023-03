Con un voto che era sostanzialmente solo una formalità, venerdì l’Assemblea nazionale del popolo della Repubblica Popolare Cinese tenutasi a Pechino ha riconfermato per un terzo mandato alla guida del paese il presidente Xi Jinping.

Una scelta attesa ma che comunque si porta dietro novità e significati politici importanti: l’ovvia scelta di riconfermare Xi Jinping mette fine alla tradizione dei due mandati consecutivi, con lo stesso presidente 69enne che aveva fatto cambiare la Costituzione cinese in questo senso proprio per garantirsi la rielezione, che nel Paese è prossimo al “culto della personalità” e detiene il potere maggiore dai tempi di Mao Zedong.

A favore del terzo mandato hanno votato 2952 delegati, nessuno ha votato contro: anche perché ai partecipanti dell’Assemblea nazionale non era stata consegnata neanche una lista di potenziali candidati, Xi Jinping è stato eletto senza una vera “opposizione”.

Xi Jinping, newly elected president of the People’s Republic of China (PRC) and chairman of the Central Military Commission of the PRC, made a public pledge of allegiance to the Constitution at the Great Hall of the People in Beijing on Friday #TwoSessions pic.twitter.com/cNH5Jx2iXw

— China Xinhua News (@XHNews) March 10, 2023