Patrick George Zaki accoglie positivamente la notizia dell’incontro tra Giorgia Meloni e Al Sisi che ha interessato anche la sua situazione. “La mia speranza è che ci sia stata la richiesta da parte del governo italiano di porre fine al mio travel ban (il divieto delle autorità egiziane che proibisce a Zaki di lasciare il Paese, ndr). Per me ma anche per gli attivisti della mia Ond, la Eipr”, con queste parole lo studente ha accolto l’incontro tra la Presidente del Consiglio italiana Meloni e il presidente egiziano, il generale Abdel Fattah Al Sisi.

Zaki, 31 anni, era stato arrestato il 7 febbraio 2020 mentre rientrava da Bologna in Egitto. Lo studente era iscritto al master di Studi di Genere all’Università in Italia. Stava tornando a casa, a Mansoura. È stato accusato di diffusione di notizie false sulle discriminazioni dei cristiani copti in Egitto e di reati che vanno dall’attentato alla sicurezza dello Stato all’istigazione al terrorismo su dei post su Facebook che però lui dice di non aver scritto. È stato rilasciato l’8 dicembre del 2021. Non può lasciare il Paese, la prossima udienza si terrà il 29 novembre. Lo studente rischia ancora di finire in carcere, dopo la lunga detenzione che lo aveva interessato durante il periodo del covid e fino all’anno scorso.

Zaki ha parlato dell’incontro in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. “La mia è una speranza, non una certezza. Mi piacerebbe poter discutere la mia tesi a Bologna, nella città dove frequentavo il Master Gemma in studi di genere prima di essere arrestato e che sto continuando a frequentare. Mi manca poco, tra due o tre mesi dovrei finire”. Lo studente ha aggiunto che sta continuando a lavorare sui diritti umani, che sta seguendo quello che succede in Egitto e le proteste che da mesi hanno messo a ferro e fuoco l’Iran.

Meloni e Al Sisi hanno avuto un incontro, un bilaterale, a margine della conferenza internazionale Cop27 sulla crisi climatica. Un vertice durato oltre un’ora. Al centro del vertice tra i due presidenti le relazioni energetiche, di cooperazione, crisi climatica, lotta all’immigrazione clandestina. Palazzo Chigi in una nota ha fatto sapere che la premier “ha sollevato il tema del rispetto dei diritti umani e sottolineato la forte attenzione dell’Italia sui casi di Giulio Regeni e di Patrick Zaki”.

