A Granada inizia il vertice della Comunità politica europea, l’iniziativa promossa dal presidente francese Emmanuel Macron. E in Spagna è atterrato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che sui social ha postato un messaggio: “Il nostro obiettivo comune è garantire la sicurezza e la stabilità della nostra casa comune europea. Stiamo lavorando insieme ai partner per migliorare l’architettura di sicurezza europea, in particolare la sicurezza regionale”.

Per Zelensky, Kiev può giocare un ruolo importante: “L’Ucraina ha proposte sostanziali a questo riguardo. Presteremo particolare attenzione alla regione del Mar Nero e ai nostri sforzi congiunti per rafforzare la sicurezza alimentare globale e la libertà di navigazione”. Il presidente ucraino ha poi sottolineato quali siano le esigenze dell’Ucraina, impegnata nel conflitto contro la Russia: “La priorità fondamentale dell’Ucraina, soprattutto con l’avvicinarsi dell’inverno, è rafforzare la difesa aerea. Abbiamo già gettato le basi per nuovi accordi con i partner e attendiamo con impazienza la loro approvazione e attuazione”. “Dovrebbe essere una giornata produttiva per l’Ucraina e per l’Europa nel suo insieme”, l’auspicio di Zelensky.

I arrived in Granada, Spain, to take part in the European Political Community Summit.

Our joint goal is to ensure the security and stability of our common European home.

We are working together with partners on enhancing the European security architecture, particularly…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2023