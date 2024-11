Nella suggestiva cornice della città di Merano è in corso la 33ª edizione del Merano WineFestival, uno degli eventi enogastronomici più prestigiosi e longevi d’Europa. Il festival, ormai un’icona nel settore, si conferma un punto di riferimento per gli appassionati e gli esperti di vino e gastronomia, offrendo un’opportunità irripetibile per ampliare le proprie conoscenze e scoprire eccellenze italiane e internazionali.

Nella serata di venerdì 8 novembre, il prestigioso Kurhaus di Merano ha ospitato la cerimonia di premiazione delle The WineHunter Stars, una delle novità più attese della 33ª edizione del Merano WineFestival. Il riconoscimento, che celebra personalità di spicco nel mondo enogastronomico, è stato assegnato a sette figure di rilievo per la loro passione, dedizione e straordinario impegno nel settore: Gianna Nannini, Oscar Farinetti, Viviana Varese, Riccardo Cotarella, Anna Scafuri, Stefano Vitale e Valentina Bertini. Tra i premiati spicca l’enologo di fama internazionale Riccardo Cotarella, insignito della The WineHunter Winemaker Star da Rocco Tolfa, caporedattore TG2 Rai e responsabile TG2 Costume e Società. La motivazione alla base del riconoscimento recita: “Un esempio di dedizione e passione per la viticoltura. Ha costantemente affiancato la Sua professione a un impegno civile e a una particolare attenzione alla formazione nel settore agrovinicolo. Rappresenta un modello d’imprenditorialità e un’istituzione nel mondo del vino”. Durante la cerimonia, Cotarella ha espresso il proprio entusiasmo e gratitudine: «Ricevere questo riconoscimento è un grande onore, perché arriva da un evento, quale è il Merano WineFestival, che nel corso degli anni ha saputo dare valore al mondo del vino. Il premio The WineHunter Star è anche una responsabilità che mi spinge a dare ancora di più in termini di impegno e professionalità».

La serata si è rivelata un’emozionante celebrazione del talento e della dedizione di coloro che, con il loro lavoro, continuano a illuminare il panorama enogastronomico, promuovendo l’eccellenza e l’innovazione del settore. Anche quest’anno la Campania è stata protagonista con le proprie eccellenze vitivinicole e agroalimentari all’interno del padiglione “Culinaria”, spazio allestito per la promozione delle produzioni enogastronomiche regionali. Nella serata di apertura il patron della rassegna meranese Helmuth Köcher ha consegnato i The WineHunter Award Platinum, il riconoscimento più alto della guida The WineHunter. Sono 46 gli Award Platinum assegnati nella categoria Wine e 40 i premi nella sezione Culinaria con le categorie Food, Spirits e Beer. Ecco le aziende campane che hanno conquistato il prestigioso The WineHunter Award Platinum:

per la Categoria Wine sono state premiate:

Fontanavecchia | 2020 Libero “B” Particella 148 Falanghina Del Sannio DOC

Fonzone | 2020 Lfc Greco Di Tufo DOCG

Quintodecimo | 2023 Giallo D’Arles Greco Di Tufo DOCG

Per la Categoria Food:

Famiglia Caldarelli srl | Panettone Classico

Per la Categoria Spirits è stato premiato il liquore al Mandarino dei Campi Flegrei di Assuntina di Capri e l’azienda Dovel per l’ Adamus Dry Gin

Il Sannio, area vitivinicola importante e affascinante nel cuore della Campania, è presente alla kermesse nello spazio esclusivo Casa Sannio dove è possibile degustare e approfondire le particolarità delle varie denominazioni territoriali: Falanghina del Sannio Doc, Aglianico del Taburno DOCG, Sannio Doc e Benevento IGT. In questo scenario, il Sannio Consorzio Tutela Vini presenta in Casa Sannio le sue risorse culturali, i vini e i prodotti tipici, la cucina del territorio e la pizza tradizionale napoletana. “Contiamo molto su questo appuntamento in terra altoatesina – afferma Libero Rillo, Presidente del consorzio sannita – perché siamo convinti delle potenzialità di una manifestazione in crescita nel mondo del wine&food. E, ancora una volta, continueremo nella nostra opera di far conoscere con maggiore attenzione, attraverso degustazioni, narrazioni e presentazioni, tutti i nostri prodotti”.

Per il Sannio Consorzio Tutela Vini un impegno prestigioso per promuovere a livello nazionale e internazionale le risorse di un territorio vitivinicolo in continuo cambiamento, una terra che ha i colori, i profumi e i sapori della sua storia millenaria.

Assunta Funaro