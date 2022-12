Come in tutte le tragedie oltre agli angeli del fango, ai volontari che aiutano vigili del fuoco e protezione civile, oltre alla macchina della solidarietà che fornisce i bisogni primari alle popolazioni sfollate, ci sono anche gli sciacalli, persone che approfittano del dramma, della situazione di caos, per razziare tutto quello che possono.

Anche a Ischia, sette giorni dopo la frana-killer che ha travolto e devastato la parte alta del comune di Casamicciola, provocando la morte di 11 persone (c’è ancora una donna dispersa di 31 anni), oltre 300 sfollati (che diventano più di mille in caso di allerta meteo) e la distruzione di decine di case, sono arrivati gli sciacalli.

L’assistenza dei Carabinieri alla popolazione ischitana passa anche per il controllo del territorio. Per evitare che case abbandonate e strade deserte diventino facile preda di saccheggi e persone senza scrupoli.

E nel cuore lacerato di Casamicciola l’attenzione è altissima. I militari della locale stazione hanno denunciato un 53enne di Forio già noto alle forze dell’ordine. Era alla guida di un’auto rubata poche ore prima in una strada non lontana da quelle travolte dalla frana.

Dovrà rispondere di ricettazione. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario, un uomo del posto impegnato come tanti altri residenti nel sostenere l’isola verde. Durante il servizio sono state identificate 112 persone e controllati 75 veicoli.

