Quando anche ciò che abbiamo sempre pensato come eterno finisce per finire: è morta la regina Elisabetta. Il Regno Unito si ferma, con lui il mondo intero. C’è una piccola parte di storia che lega la queen alla nostra città. A Napoli la Regina venne due volte, quattro volte in tutto in Italia: la prima nel 1961, l’ultima visita nel 2014. Quella della primavera del 1961 era cominciata proprio a Napoli e finì in Vaticano, ospite da Papa Giovanni XXIII. Dopo la visita di Stato, le visite private a Venezia, Firenze, Milano e Torino. A Napoli era arrivata di martedì 4 maggio.

Elisabetta e il marito Filippo sbarcarono dal panfilo Britannia mentre da Castel dell’Ovo spararono ventiquattro colpi di cannone e salve. Quella visita venne impressa nelle storiche foto dell’Archivio Carbone. Il quotidiano Il Mattino ha ricostruito quell’occasione. La Regina arrivò in cuffietta bianca, il marito in alta uniforme della Marina. Ad accoglierli dei bambini allegri, una pensilina di tessuto come postazione per salutare. La coppia si spostò su una Rolls Royce nera e amaranto. Le tappe al Palco d’Onore assemblato alla Rotonda Diaz, al Vomero, a San Martino a godersi la vista del panorama. A Piazzale Tecchio infine, di fronte alla stazione di Mergellina dove un treno avrebbe atteso i consorti per portarli a Roma, dove avrebbero incontrato il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi.

La seconda visita si tenne il 18 ottobre del 1980 dopo che Sua Maestà accolse l’invito del Capo dello Stato Sandro Pertini al Quirinale. Ad accoglierli il primo sindaco comunista di Napoli, Maurizio Valenzi, la moglie Litza, il Presidente della Giunta Regionale De Feo, il ministro Scotti e un gruppo folk torrese, Li Ciaravoli. A proposito di musica: pare che la Regina avesse apprezzato particolarmente in quel periodo la canzone napoletana, in particolare Luna Rossa che a Londra aveva ascoltato in un’esibizione esclusiva di Ugo Calise in un concerto organizzato dall’ambasciata italiana. Dopo la tappa a Napoli, il Britannia avrebbe portato Elisabetta e Filippo in Sicilia. L’ultima volta che la Regina è stata in visita in Italia era il 2014, sempre accompagnata dal marito, per un incontro con l’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Addio alla regina d’Inghilterra, all’icona per eccellenza.

Francesca Sabella Nata a Napoli il 28 settembre 1992, affascinata dal potere delle parole ha deciso, non senza incidenti di percorso, che sarebbero diventate il suo lavoro. Giornalista pubblicista segue con interesse i cambiamenti della città e i suoi protagonisti.

