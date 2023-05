Un post di Adriano Celentano, scritto a margine del Festival di Sanremo, è ritornato in auge nelle ultime ore. Queste le parole scritte su Instagram dal Molleggiato, che non ha specificato di cosa stava parlando, ma viste le dinamiche, il pubblico ha tratto le sue conclusioni. “Stamattina ho letto i giornali – scrive qualche giorno dopo la conclusione della kermesse sanremese – Ora è certo: non potrò più tornare in televisione”.

Una frase che ha lasciato perplessi e preoccupati i fan. Celentano non lo nomina ma il riferimento sembra chiaro alle polemiche sul Festival di quest’anno, uno dei più criticati di sempre. Due giorni prima dalle polemiche del Governo, che ha considerato questa edizione il peggio in assoluto in fatto di messaggi negativi, Celentano non si è trovato d’accordo, anzi, aveva dato il suo giudizio positivo.

I complimenti per Amadeus: “Solo con te poteva succedere di vedere un Presidente della Repubblica in persona al Festival di Sanremo tutti bravi, ma cosa è successo?”. Invece per quanto riguarda Blanco: “Capisco anche il dramma di non sentire la tua voce in cuffia, forse anch’io mi sarei arrabbiato. Però i fiori… Fortissimo Mengoni! Ma la grande novità di quest’anno è Madame, per il pezzo e la sua straordinaria interpretazione! Ciao ragazzi della musica! Un saluto particolare anche a quello che vuole stringermi la mano (Rosa Chemical)”.

Le critiche del Governo non sono proprio andate giù a Celentano che ha deciso poi di sfogarsi sui social. Un triste comunicato di poche parole che annuncia apparentemente il suo ritiro totale dalle scene televisive italiane. E questa non è la prima volta in cui Celentano esprime il suo disappunto per alcuni temi di opinione pubblica schierandosi apertamente. Basti pensare alla vigilia del referendum sulle centrali nucleari, dove Celentano scrisse su una lavagna il suo disappunto contro la caccia, invitando i telespettatori a fare lo stesso sulla scheda elettorale. Ecco, in questa occasione scoppiò il caos, ma questo è solo un aneddoto delle battaglie di Celentano. Nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, il Molleggiato ha lanciato una battuta sottile e dalla difficile interpretazione.

