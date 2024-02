Fabio Borghese, il pro pro pronipote 58enne di Papa Paolo V ex della bellissima Claudia Gerini sta per convolare a nozze con l’avvenente figlia 38enne di Milly Carlucci, Angelica Donati. I due fidanzatini sono stati paparazzati mentre passeggiano sereni per le strade di Roma, prima apparizione pubblica nonostante un fidanzamento che dura già da due anni.

L’amore con Claudia Gerini

Nel 2019, Fabio Borghese è finito su tutte le prime pagine del gossip per la presunta relazione con l’attrice Claudia Gerini. I due avrebbero iniziato a frequentarsi nel corso dell’estate precedente, ma il flirt sarebbe emerso solamente diversi mesi dopo.

Il matrimonio con Jacaranda Falk Caracciolo

Nel 1996 si è sposato con Jacaranda Falk Caracciolo, una famosa giornalista imparentata con la famiglia Agnelli (sua zia è Marella Caracciolo Agnelli, moglie di Gianni). I due coniugi, prima di divorziare, hanno avuto tre figli: Alessandro, Sofia e India.

Fabio Borghese, nobile manager d’altri tempi

Fabio Borghese è un uomo molto distinto e professionale ‘un nobile manager d’altri tempi’. La sua è una famiglia di nobili origini, che nei secoli passati ha accolto numerosi personaggi passati alla storia. Nato a Roma il 7 giugno 1965 Fabio Borghese appartiene ad una famiglia principesca che nei secoli ha avuto una grande influenza sia politica che religiosa in tutta Italia.

Figlio del principe Alessandro Borghese e di Fabrizia Citterio

Suo padre è il principe Alessandro Borghese, mentre sua madre è Fabrizia Citterio, appartenente alla famiglia che ha dato i natali al famoso salumificio. Fabio ha anche una sorella, Alessandra Borghese, una scrittrice e giornalista molto conosciuta.

Fabio Borghese ha studiato alla facoltà di Economia e Commercio presso l’Università La Sapienza di Roma. Dopo la laurea, ha ricoperto cariche importanti all’interno di varie multinazionali nel settore dell’energia. È stato manager di sedi nazionali ed europee per marchi quali Exxon e Mobil. Oggi è manager dell’Enel.

Fabio ha anche svolto attività di volontariato come capo barelliere presso il Sovrano Militare Ordine di Malta. Dalla sua famiglia ha ereditato l’attività di consigliere e socio presso il Resort Fattoria Medicea e presso l’Azienda Agricola Le Case, situate in provincia di Pistoia.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo