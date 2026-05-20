L’Arsenal è campione d’Inghilterra dopo 22 anni di attesa. L’ultimo titolo, risaliva alla stagione 2003-2004, allora alla guida dei londinesi c’era Arsène Wenger. Oggi, i neo campioni sono guidati da Mikel Arteta, che dunque compie l’impresa di di riportare lo Scudetto inglese in una piazza che sognava di poterlo riconquistare dopo tanti anni. Grazie al pareggio del Manchester City a Bournemouth per 1-1, Arteta e allievi hanno potuto aggiudicarsi la coppa senza dover aspettare di giocare la propria partita, rimanendo a 4 lunghezze dalla squadra di Pep Guardiola ad una sola giornata dal termine. Domenica, dunque, la partita contro il Crystal Palace sarà solo una cerimonia per l’Arsenal.

La festa a Londra

Pochi minuti dopo il fischio finale a Bournemouth, le strade di Londra sono state invase da migliaia di tifosi dell’Arsenal che si sono diretti in massa verso l’Emirates Stadium. Pub e bar della capitale britannica si sono trasformati in breve tempo in palcoscenici di festa. Proprio il giorno prima, Arteta aveva affermato che, per un paio d’ore, sarebbe stato il tifoso numero uno del Bournemouth, dichiarazione che, alla luce dei fatti, gli ha portato fortuna.

Arteta nella storia

Con la vittoria di questo titolo, Mikel Arteta, 44 anni, è entrato nella storia dell’Arsenal come il più giovane allenatore nella storia del club ad aver vinto uno Scudetto. Il giovane tecnico, aveva vinto nel 2020 la FA Cup al suo primo anno, dopo aver preso le redini della squadra l’anno precedente, nel 2019, subentrando a Unai Emery. Questa stagione, è stata letteralmente dominata dai suoi ragazzi, che hanno occupato la prima posizione in classifica per quasi tutto il campionato. Ora, però, c’è qualcosa di più grande da conquistare.

La finale di Champions il 30 maggio

Come detto, la memorabile stagione dell’Arsenal non finisce qui: il 30 maggio, i Gunners sfideranno a Budapest in finale di Champions il PSG, campione in carica della competizione. Gli inglesi puntano quindi su quello che, a tutti gli effetti, sarebbe un doblete storico.

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Riccardo Tombolini