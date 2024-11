Massiccio attacco su Mosca abbattuto nelle prime ore del mattino. La capitale russa torna ad accusare Kiev, dichiarando di aver intercettato e abbattuto nelle ultime ore 32 droni ucraini diretti verso la regione della capitale.

Mosca, oltre trenta droni ucraini abbattuti

A renderlo noto è il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, tramite un messaggio su Telegram, dove sottolinea come si tratti di uno degli attacchi più rilevanti segnalati dalle autorità locali dall’inizio del conflitto, avviato con l’invasione su larga scala dell’Ucraina il 24 febbraio 2022. “Il nemico ha lanciato un numero record di droni!”, ha affermato Sobyanin nel post.

La difesa aerea russa ha respinto l’attacco nelle aree di Ramensky, Domodedovo e Kolomna, tutte località nei dintorni di Mosca. Secondo fonti dei media russi, un incendio è scoppiato vicino alla località di Ramenskoye, dove le fiamme hanno coinvolto due abitazioni, ferendo una donna di 52 anni. Squadre di emergenza sono attive sul luogo dell’incidente, ha riferito il sindaco.

Mosca, voli sospesi negli aeroporti

Per garantire la sicurezza del traffico aereo civile, dalle 9:45 del 10 novembre sono state introdotte restrizioni temporanee all’aeroporto di Sheremetyevo e Zhukovsky, dove i voli sono stati momentaneamente sospesi sia in arrivo sia in partenza, mentre quello di Domodedovo ha ripreso le attività dopo la sospensione.

