La Russia accusa l’Ucraina di aver usato dei droni per attaccare il Cremlino, sede del governo, e uccidere Vladimir Putin. L’attacco sarebbe avvenuto nella notte con Mosca che ha dichiarato di considerare il gesto come una “azione terroristica pianificata” (sic), stando a quanto riferisce l’agenzia stampa Ria Novosti. Sui social è circolato il filmato di una piccola nuvola di fumo che si è alzata sopra il Cremlino nelle prime ore di mercoledì 4 maggio.

Secondo la ricostruzione del Cremlino, due droni sarebbero stati utilizzati nel presunto attacco. Droni che sono stati intercettati dalle difese russe. Non risultano danni materiali agli edifici del governo di Mosca. “Il Cremlino ha valutato queste azioni come un atto terroristico pianificato e un tentativo di assassinio del Presidente alla vigilia del Giorno della Vittoria, la parata del 9 maggio”, ha dichiarato l’agenzia russa, secondo cui il presidente russo ha cambiato il suo programma e sta lavorando a Novo Ogaryovo, fuori Mosca. “La Russia si riserva il diritto di adottare misure di ritorsione dove e quando lo riterrà opportuno” si legge ancora.

❗️ Russian propaganda reports that two drones attempted to attack the Kremlin that night Unfortunately, “Putin was not hurt,” the Kremlin media reported. The Mayor of Moscow said that from today a ban on the launch of unmanned aerial vehicles is being introduced in the capital,… pic.twitter.com/fmVInXxejE — NEXTA (@nexta_tv) May 3, 2023

“L’attacco sventato la notte scorsa con due droni è stato un attentato terroristico ucraino alla vita del presidente Vladimir Putin, che è rimasto illeso”, afferma il servizio stampa citato dall’agenzia – secondo quanto riporta l’Ansa – aggiungendo che “Mosca adotterà misure di ritorsione contro Kiev“.

Frattanto, il sindaco di Mosca, Serghey Sobyanin, ha disposto il divieto di sorvolo di droni sulla capitale dopo l’abbattimento dei due droni.

Confermata al momento la parata del 9 maggio sulla Piazza Rossa per l’anniversario della vittoria sul nazismo, nonostante l’attacco con due droni avvenuto la scorsa notte sul Cremlino. È quanto annuncia il portavoce Dmitry Peskov, citato dalla Tass.

Astonishing footage of last night’s drone attack on the Kremlin pic.twitter.com/3rghCHdIed — Francis Scarr (@francis_scarr) May 3, 2023

Nel primo pomeriggio, arriva da Kiev la smentita all’accusa di “attacco terroristico pianificato”. L’Ucraina “non ha nulla a che vedere” con l’attacco dei droni al Cremlino, attribuito da Mosca a Kiev, si è difesa mercoledì la presidenza ucraina. “Ovviamente l’Ucraina non ha nulla a che fare con gli attacchi dei droni al Cremlino”, ha detto in un messaggio ai giornalisti Mykhailo Podoliak, consigliere di Volodymyr Zelensky.

Two people can be seen climbing the dome at the Kremlin as the reported Ukrainian drone hits pic.twitter.com/XdoCO6HdqB — Faytuks News Δ (@Faytuks) May 3, 2023

“L’Ucraina – scrive in un tweet il consigliere presidenziale ucraino Mikhaylo Podolyak commentando l’accusa di Mosca mossa nei confronti di Kiev – è impegnata in una guerra puramente difensiva e non attacca obiettivi sul territorio della Federazione russa. Questo non risolve alcun problema militare”. “Riguardo ai droni sopra il Cremlino. Tutto è prevedibile… La Russia sta chiaramente preparando un atto terroristico su larga scala”, scrive Podolyak, “ecco perché prima arresta un folto gruppo di presunti sabotatori in Crimea. E poi mostra ‘droni sopra il Cremlino'”.

