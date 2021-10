Tentata rapina nella banca Intesa San Paolo di viale Trastevere a Roma alle 13.22. Dalle prime informazioni sembra che i dipendenti abbiano sentito un forte botto e si siano visti piombare nella filiale i banditi. I rapinatori avrebbero praticato un foro nel muro da un appartamento adiacente per introdursi in banca.

A quel punto è scattato il sistema antirapina e i banditi sarebbero stati messi in fuga dallo stesso direttore. Strada bloccata ai veicoli e ai mezzi pubblici, alcuni cittadini sono stati fatti scendere dal tram. Almeno otto le auto della polizia schierate di fronte alla filiale, all’altezza di piazza Sonnino.

Avrebbero approfittato della pausa pranzo per irrompere nella banca, quando il flusso di clienti è decisamente inferiore rispetto alla mattina. Non ci sono feriti. Sono in corso i rilievi.

