In queste ore in cui la Sardegna è nel pieno dello spoglio dei voti per eleggere il presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio regionale, sono stati indetti quattro concorsi ARES Sardegna 2024 finalizzati a coprire, complessivamente, 104 posti di lavoro. Si selezionano diplomati e laureati con diverse qualifiche tra cui: educatori professionali, logopedisti, tecnici di laboratorio biomedico, geometri. Tutte le assunzioni sono a tempo indeterminato. Per presentare la domanda c’è tempo fino al 25 marzo 2024.

ARES Sardegna: requisiti richiesti, presentazione della domanda e bandi pubblici da scaricare

L’ARES coordina la procedura concorsuale unificata, ne è responsabile e svolge funzioni di coordinamento con le altre Aziende del SSR. Gestisce anche la graduatoria. I posti vacanti saranno assegnati alle Aziende del SSR della Regione Sardegna aderenti alla procedura concorsuale discussa. All’atto della presentazione dell’istanza, ogni candidato dovrà indicare le aziende sanitarie per le quali intende concorrere. Potrà indicare al massimo 3 preferenze e questa scelta non potrà essere modificata. I concorsi dell’Azienda regionale della salute (ARES Sardegna) 2024 prevedono il reclutamento a tempo indeterminato dei seguenti profili professionali:

n. 10 posti di educatore professionale – Area professionisti della salute e funzionari;

n. 7 posti di logopedista – Area professionisti della salute e funzionari;

n. 64 posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico – Area professionisti della salute e funzionari;

n. 23 posti di assistente tecnico geometra – Area degli assistenti.

Non è consentito candidarsi per l’azienda presso la quale si risulti già dipendenti a tempo indeterminato nel profilo messo a concorso.

Quali requisiti per accedere ai concorsi ARES

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nei bandi godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento e dalla normativa vigente; aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31

dicembre 1985); idoneità fisica all’impiego; titolo di studio: diploma o laurea, a seconda del profilo professionale, indicati sui bandi di selezione.

Come si svolge la selezione e come presentare domanda di partecipazione

L’Amministrazione, in base al numero delle candidature ricevute si riserva, per ciascun concorso ARES Sardegna 2024, la facoltà di indire una preselezione. Le procedure selettive saranno espletate mediante la valutazione dei titoli e il superamento di tre prove d’esame: prova scritta, pratica e orale. Tutti i dettagli al riguardo sono consultabili nei bandi.

Le domande di ammissione alle procedure concorsuali devono essere presentate entro il 25 marzo 2024 solo per via telematica, previa registrazione su questo portale, al quale l’accesso è consentito con credenziali SPID o CIE. I concorrenti devono versare il contributo di segreteria pari a € 9,00.

È sempre utile, quando si partecipa a una selezione pubblica, essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), in quanto gli Enti potrebbero comunicare con i candidati anche tramite PEC.

Per i soli candidati che avranno superato la prova preselettiva, ove prevista, l’ammissione alla prova scritta sarà pubblicata sul sito web dell’ARES Sardegna nella sezione indicata sopra, in cui sarà reso noto anche il diario delle prove d’esame, non meno di 15 giorni prima della prova scritta e 20 giorni prima delle prove pratica e orale.

All’esito delle procedure di ogni concorso ARES Sardegna 2024 verrà formulata una graduatoria per ogni singola Azienda aderente. Una volta soddisfatto il fabbisogno dell’Azienda interessata, dette graduatorie saranno rese disponibili anche alle altre Aziende del SSR. Il numero dei posti a concorso potrà essere ridotto in relazione alla definitiva approvazione dei

PTFP delle Aziende del SSR da parte della Regione Sardegna.

