Nuova polemica per Report, la trasmissione Rai condotta da Sigfrido Ranucci che nell’ultima puntata andata in onda domenica 1 giugno ha riservato un approfondimento economico sulla situazione del calcio italiano, con particolare attenzione ai conti dell’Inter. Un servizio all’interno del quale è stata inserita anche un’intervista a Marco Bellinazzo, giornalista specializzato in calcio e finanza, che non ha perso occasione per criticare la selezione dei contenuti operata dalla redazione.

Bellinazzo ha ricordato sui suoi profili social, di aver rilasciato 20/25 minuti di intervista, ma all’interno del video è stato “montato” meno di un minuto. Un’analisi post-pandemica del settore calcio, con ampi riferimenti all’Inter e al tema dell’equilibrio competitivo che Report ha scelto di non inserire. “Qualche mese prima avevo provato a chiarire – interpellato da una radio – alcune questioni relative a un precedente servizio di Report sui conti dell’Inter”, ha scritto Bellinazzo, insinuando, tra le righe, di essere rimasto sorpreso per l’eccessivo taglio, e aggiungendo che “Sarebbe utile tuttavia pubblicare integralmente la mia chiacchierata con Daniele Autieri (magari sui canali social del programma?)”. Un suggerimento, quello del giornalista, arrivato “per fare servizio pubblico e un’informazione trasparente ed equilibrata”. “I cosiddetti haters andranno avanti per la loro strada – aggiunge Bellinazzo – ma si darebbe a chi ne ha voglia la possibilità di farsi un’opinione più circostanziata e critica. Credo sia un buon modo per ù Valori verso i quali, sono certo, il collega Sigfrido Ranucci sia sensibile almeno quanto il sottoscritto“.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco