Si chiude stasera, martedì 26 maggio, la stagione di Belve Crime. Il programma, come di consueto, andrà in onda su Rai 2, dalle 21:20 e, ancora una volta, farà entrare nelle case degli italiani le storie personali di alcuni personaggi noti che hanno avuto problemi con la giustizia. Anche per questa ultima puntata, lo show propone testimonianze dirette, ricostruzioni e confronti serrati con la conduttrice Francesca Fagnani, pronta a scavare nel più profondo dei suoi ospiti. Come da programma, ogni vicenda sarà introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster specializzata in cronaca nera, che accompagna il pubblico con i dettagli dei casi trattati.

Daniele Ughetto Piampaschet

Una delle interviste più attesa della serata, è quella che la conduttrice romana farà a Daniele Ughetto Piampaschet, detenuto nel carcere di Torino e condannato per l’omicidio di Anthonia Egbuna, giovane prostituta nigeriana uccisa nel 2012. Fu un elemento in particolare a rendere il caso agghiacciante: il delitto, presentava infatti analogie impressionanti con un romanzo scritto dallo stesso Piampaschet, “La rosa e il leone“, mai pubblicato ma considerato dagli inquirenti come una macabra anticipazione dell’omicidio. Il percorso giudiziario, fu lungo e complesso, attraversando assoluzioni, appelli e nuove sentenze, fino alla condanna definitiva.

Soter Mulè

La trasmissione, prosegue poi con la storia di Soter Mulè, ingegnere romano condannato per la morte della ventitreenne Paola Caputo, durante un gioco erotico estremo. La tragedia, avvenne all’interno di un garage della Bufalotta nel 2011, durante una pratica inspirata allo shibari, l’antica tecnica giapponese di legatura. Mulè, che era molto noto nell’ambiente del bondage, aveva partecipato direttamente alla sessione che provocò il decesso della ragazza, oltre che il ferimento di un’altra giovane donna. Il caso, suscitò poi un dibattito giudiziario e mediatico sulla responsabilità, sul consenso e sui limiti di pratiche sessuali considerate estreme.

Rosa Amato

Una delle testimonianze più forti dell’ultima puntata è quella di Rosa Amato, figlia di un boss della camorra e oggi collaboratrice di giustizia. La sua vita, cambia radicalmente alla fine degli anni Novanta, a seguito dell’assassinio di suo fratello Carlo, durante una serata in discoteca legata all’ambiente dei Casalesi. Per anni, Rosa ha vissuto all’interno delle logiche criminali della famiglia, culminate con l‘arresto e con la decisione di rompere definitivamente con quel mondo. Una scelta dolorosa, ma resasi necessaria per proteggere i figli e che l’ha portata anche a testimoniare contro il padre.

Mirco Ricci

L’ultima intervista, è dedicata a Mirco Ricci, pugile conosciuto nell’ambiente sportivo con il soprannome di “The Predator“. Una carriera promettente fatta di titoli e vittorie sul ring, che ha incontrato però una lunga serie di problemi giudiziari, culminati con l’accusa di sequestro di persona aggravato. Secondo l’inchiesta, Ricci avrebbe partecipato al rapimento di un bambino di nove anni per costringere la madre a saldare un debito legato alla droga. Una vicenda che riportò il suo nome dalle pagine sportive a quelle di cronaca nera.

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Riccardo Tombolini