Con l’approvazione della nuova legge elettorale si è chiusa definitivamente l’era dei governicchi nati dagli inciuci e dagli accordi di palazzo, che si trasformavano in compromessi al ribasso, per i quali hanno sempre pagato le conseguenze i cittadini italiani. È una grande vittoria: vincono la trasparenza e la coerenza, contro le alleanze a geometrie variabili. L’ho detto e lo confermo: siamo entrati nella Terza Repubblica e Giorgia Meloni è il primo premier.

Con questa riforma torna il valore di un mandato politico riconoscibile. Torna il diritto degli elettori a scegliere i parlamentari, torna il diritto dei cittadini a conoscere prima del voto come saranno composte le coalizioni, quali saranno i programmi e chi sarà il candidato premier dei diversi schieramenti. Torna il popolo sovrano. Perché il senso più profondo della sovranità popolare non è solo esprimere una preferenza, ma poter incidere davvero sulle scelte che determinano il futuro della nazione. Ma soprattutto con questa legge elettorale si favorisce la stabilità. E la stabilità per una nazione significa certezza economica. Come Fratelli d’Italia e come coalizione abbiamo sempre avuto chiaro l’obiettivo di fondo: l’Italia ha bisogno di stabilità. Con questa legge elettorale mettiamo la maggioranza in condizione di governare per cinque anni, di qualunque colore essa sia. È un’eredità che lasciamo alla nazione e ne siamo orgogliosi. Ma non è la sola.

Abbiamo fatto moltissime cose in questi anni di governo. Abbiamo sostenuto le famiglie, le imprese, i lavoratori. Abbiamo difeso le nostre filiere, le nostre eccellenze, il nostro brand più prezioso che è il Made in Italy. Oggi abbiamo un milione e trecentomila posti di lavoro in più, abbiamo investito risorse senza pari sui contratti dei medici, degli infermieri, degli insegnanti, abbiamo messo in atto il più vasto piano di assunzioni nelle Forze dell’ordine degli ultimi decenni, avviato un Piano casa da centomila alloggi. Sono risultati che rivendichiamo, ma che raccontano qualcosa in più del lavoro di un singolo esecutivo. Raccontano il valore della continuità. Perché la stabilità non è un fine, è uno strumento: serve a dare seguito agli impegni, a programmare gli interventi, a consentire a famiglie e imprese di pianificare le proprie attività, gestire i propri investimenti, progettare la propria esistenza e immaginare un futuro per i propri figli.

La vera discontinuità dello Stabilicum consiste nel superare l’idea che l’instabilità sia un destino inevitabile del sistema italiano, che la frammentazione sia sinonimo di pluralismo e che la distanza tra le promesse elettorali e le decisioni di governo sia un inevitabile prezzo da pagare. Perché l’Italia non può più permettersi di pagarlo. Naturalmente, nessuna legge elettorale può garantire da sola la qualità della politica. La Terza Repubblica non è un traguardo che possiamo considerare raggiunto una volta approvata una riforma. È un impegno che dovrà essere misurato nel tempo. La nuova stagione sarà giudicata sui risultati e sulla fiducia che saprà ricostruire. Le riforme possono creare condizioni più favorevoli, ma non sostituiscono la qualità della classe dirigente, la solidità delle idee e la serietà dell’azione politica.

È questa la Repubblica che vogliamo: una nazione nella quale il voto torni a essere una scelta che conta e il governo una responsabilità da esercitare, non una posizione da conservare. L’Italia non ha bisogno soltanto di governi che durino. Ha bisogno di governi che sappiano dove andare e che abbiano la capacità, i numeri e il coraggio per arrivarci.

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Arianna Meloni

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