I figli di Berlusconi si sono ‘regalati’ 80 milioni di euro. Piersilvio ha prelevato dalla sua cassaforte 51 milioni e Marina 29 direttamente dalla società che controlla. Che questo abbia a che fare con l’annuncio ufficioso arrivato tramite il tweet di Nicola Porro riguardo la vendita da parte della famiglia Berlusconi de Il Giornale, di cui è proprietaria dal 1979, non è dato saperlo.

Va notato che comunque l’operazione ha una sua rilevanza di per sé e non ha paragoni recenti nel perimetro degli eredi del Cav. ma di sicuro il patrimonio delle holding di famiglia ha ampio margine per sostenere dividendi straordinari come quelli che si sono attribuiti i due figli maggiori del proprietario della Fininvest e leader di Forza Italia. La manovra finanziaria – come scrive oggi il Corriere della Sera – emerge tra le righe dei bilanci al 30 settembre 2022, da poco depositati, della Holding Italiana Quarta (Marina) e della Holding Italiana Quinta (Pier Silvio), titolate entrambe del 7,65% di Fininvest.

Nella società personale di Pier Silvio i 51 milioni sono stati prelevati dalla riserva straordinaria di 175 milioni, mentre Marina ha pescato i 29 milioni dai 71 disponibili. Intanto Piersilvio, dopo l’incasso sul suo conto dei 51 milioni extra, ha mandato a riserva l’utile 2022 di 12,6 milioni e lo stesso Marina con i 11,6 milioni di risultato netto della sua finanziaria.

Anche le Holding Italiana possedute da Silvio Berlusconi che rappresentano il 61,3% di Fininvest, hanno archiviato il bilancio al 30 settembre 2022 con risultati positivi. La H1, per esempio, ha realizzato 29 milioni di utile (20 nel 2021) e distribuito nel 2022 16 milioni al leader di Forza Italia, la H2 11,7 milioni il risultato e altrettanti girati al Cavaliere come la H8 con i suoi 32 milioni di utile. Il Cav. alla fine ha incassato circa 90 milioni.

