«Finalmente assolto dopo oltre 11 anni di sofferenze, di fango e di danni politici incalcolabili perché ho avuto la fortuna di essere giudicato da Magistrati che hanno saputo mantenersi indipendenti, imparziali e corretti di fronte alle accuse infondate che mi erano state rivolte». Sono state queste le parole, affidate a un post sui propri canali social, con cui Silvio Berlusconi ieri pomeriggio ha voluto commentare la sentenza di assoluzione.

«Ci sono voluti nove anni perché mio padre venisse assolto, e assolto ‘perchè il fatto non sussiste’, da una accusa tanto infondata quanto infamante e del tutto priva di senso e di logica», il commento, invece, della figlia Marina, che ha voluto anche ricordare come quella di ieri è stata «la quarta assoluzione nei quattro processi celebrati per i vari filoni di quel mostro giuridico chiamato ‘caso Ruby’, che si trascina da dodici anni». «La soddisfazione è grandissima, e il fatto che la giustizia riconosca finalmente la verità è importante, ma è una vittoria che ha avuto un prezzo troppo alto», ha aggiunto la presidente di Fininvest.

«L’assoluzione di Berlusconi è un’ottima notizia che mette fine a una lunga vicenda giudiziaria che ha avuto importanti riflessi anche nella vita politica e istituzionale italiana. Rivolgo al presidente Berlusconi a nome mio e del Governo un saluto affettuoso». Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «La nuova, ennesima, assoluzione di Berlusconi dimostra ancora una volta i danni causati dall’uso politico della giustizia e le indebite interferenze sulla vita politica del nostro Paese», hanno dichiarato i membri di Forza Italia delle Commissioni Affari costituzionali e giustizia della Camera. «È questo il momento di fare chiarezza e, pertanto, oggi Forza Italia ha chiesto la calendarizzazione della proposta di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’uso politico della giustizia», hanno sottolineato i parlamentari azzurri. Tantissime, ovviamente, le reazioni alla sentenza milanese.

Fra i primi ad intervenire, l’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni: «Sembra che finalmente la giustizia stia imboccando la strada giusta: l’epoca dei pm trionfanti che condannavano chiunque pare sia in difficoltà, o forse è finita». Toni diversi dalle opposizioni. «Non commento le sentenze ma faccio un commento politico di Berlusconi: avevo nove anni quando è andato al governo. Mi sembra la rappresentazione di una classe politica attaccata al potere», ha affermato la candidata alla segreteria del Pd, Elly Schlein. «Incredibile – ha aggiunto – che siamo ancora qui a parlarne». «Sarà interessante leggere le motivazioni della sentenza, ma quello che sembra emergere è che l’assoluzione si basi su questioni formali, ma che non sia smentito né che le ragazze abbiano mentito né soprattutto la natura di ‘utilizzatore finale’ di Berlusconi. Restano enormi ombre sul profilo etico e morale di un personaggio che è stato presidente del Consiglio e che ancora oggi è uno dei principali leader di maggioranza», il duro commento dell’europarlamentare dem Pierfrancesco Majorino.

© Riproduzione riservata

Paolo Comi