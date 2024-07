Sono settimane difficili per Joe Biden dopo la figuraccia nel corso del dibattito televisivo con Donald Trump. Da una parte le richieste, a partire dagli stessi democratici, di un passo indietro in vista della presidenziali americane in programma il 5 novembre per evitare una quanto mai annunciata disfatta. Dall’altra l’assedio dei media con rumors, indiscrezioni e presunte voci sulla malattica dell’81enne inquilino della Casa Bianca.

A far scattare le antenne della stampa sarebbero state una serie di visite neurologiche a cui si sarebbe sottoposto Biden nell’ultimo anno. Indiscrezioni che hanno portato la Casa Bianca a intervenire per la prima volta sulla vicenda, pubblicando su richiesta del New York Times, l’elenco dei registri dei medici che sono stati da Biden nell’ultimo anno e precisando che il presidente degli Stati Uniti non è stato sottoposto a trattamenti medici per la sindrome di Parkinson, né ha assunto farmaci per la cura di quella malattia. A parlare è la portavoce Karine Jean-Pierre, in risposta alla richiesta di chiarimento dei giornalisti, dopo le indiscrezioni relative a ripetute visite alla Casa Bianca da parte di un neurologo specializzato proprio nella cura del Parkinson. Indiscrezione era stata lanciata dal New York Times che, stando a quanto emerge dai registri ufficiali dei visitatori pubblicato della Casa Bianca, ha riferito delle visita di Kevin Cannard, luminare esperto del morbo di Parkinson, in servizio presso l’istituto Walter Reed di Bethesda, il più importate ospedale militare d’America.

Cannard è stato nella residenza presidenziale di Biden ben otto volto negli ultimi otto mesi: da luglio 2023 a marzo di quest’anno (visite più recenti non verranno al momento rese note dalla Casa Bianca). “Non importa quanto insistiate, non importa quanto vi arrabbiate con me, non intendo confermare alcun nome”, ha detto la portavoce nel corso di una conferenza stampa. “Non importa nemmeno se compare nei registri ufficiali. (…) Cio’ che posso dire è che il presidente ha incontrato un neurologo nell’ambito dei suoi controlli medici in tre occasioni” spiega Karine Jean-Pierre.

Al momento non è chiaro se Cannard fosse alla Casa Bianca per consultarsi specificamente sullo stato di salute del presidente. La Casa Bianca ha ricordato che “un’ampia varietà di specialisti visita la residenza presidenziale per curare le migliaia di militare che lavorano sul posto”, ricordando che Biden “è stato visitato da un neurologo una volta all’anno” come parte del suo controllo fisico annuale generale e “quell’esame non ha trovato alcun segno di Parkinson e non è in cura per questo”. Dall’ultimo esame, avvenuto lo scorso mese di febbraio, non erano emersi problemi.

Ciro Cuozzo