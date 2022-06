È morto investito dall’auto dal padre. Una tragedia ha sconvolto nella serata di domenica Messina, quartiere di Bordonaro, nella zona sud della città sullo Stretto, dove un bambino di soli 2 anni è morto travolto dalla vettura del padre.

Stando a quanto riscostruito, scrive l’agenzia Agi, intorno alle 22:30 la famiglia era arrivata a casa e il padre, al volante dell’auto, era sceso per poter aprire il garage. In quel momento la vettura, per cause ancora da chiarire, si è improvvisamente messa in movimento.

Il piccolo di due anni, che era già sceso dall’auto, ne è stato travolto. A bordo c’era invece l’altro fratellino: forse, è l’ipotesi al vaglio degli investigatori, potrebbe aver azionato involontariamente il cambio facendo muovere il veicolo.

Per il bambino di 2 anni di fatto non c’è stato scampo: sul posto l’intervento di un’ambulanza e la corsa in ospedale, dove però i medici hanno dovuto constatare il decesso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri per avviare i rilievi: l’area è stato sottoposta a sequestro dalla Procura di Messina.

Redazione

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni