Stavano attraversando la strada, quando sono stati travolti da un’autobus dell’Atac in piazza Santa Maria Maggiore a Roma. La tragedia è avvenuta nella notte tra sabato 4 e domenica 5 giugno: due turisti sono rimasti feriti gravemente e lottano tra la vita e la morte.

L’incidente

I due uomini, entrambi 41enni residenti a Praga, in Repubblica Ceca, sono ora ricoverati negli ospedali Umberto I e San Giovanni. Sono stati centrati da un bus della linea 75 mentre, secondo una prima ricostruzione, si trovavano nei pressi delle strisce pedonali. Ma su questo punto dovranno essere svolti ulteriori accertamenti anche grazie alle immagini della videosorveglianza sulla piazza, proprio di fronte alla basilica di Santa Maria Maggiore.

Secondo alcune testimonianze l’impatto è stato violentissimo, al punto che i Vigili del Fuoco hanno dovuto sollevare il mezzo per raggiungere uno dei due. Sul posto si è subito recato anche il personale del 118.

Le indagini

Per ricostruire la dinamica dell’incidente sono al lavoro gli agenti della Polizia di Roma Capitale, che hanno isolato la zona, in pieno centro, e sequestrato il mezzo.

L’autista del bus, sotto shock, è stato sentito e accompagnato in ospedale, come da protocollo, per essere sottoposto ai controlli su alcol e droga.

Roberta Davi