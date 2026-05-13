Il vento che soffia sulle pianure del Donbass ha cambiato direzione e, per la prima volta dall’inizio del conflitto, la sensazione di uno stallo perenne sta lasciando il posto a una realtà strategica profondamente diversa, segnando quello che molti osservatori internazionali definiscono l’inizio di una metamorfosi irreversibile nei rapporti di forza. Mentre le diplomazie globali, sotto l’impulso dei nuovi inviati americani Witkoff e Kushner, iniziano a muoversi verso Mosca in un clima di prudente quanto nervosa attesa, sul terreno la narrativa di una Russia capace di vincere per pura inerzia demografica ed economica si sta sgretolando di fronte a una realtà tecnologica e logistica brutale.

La stampa estera, a partire dalle recenti analisi del New York Times e del Guardian, sottolinea come il mito dell’invulnerabilità russa stia cedendo non sotto il peso di una superiore massa d’urto, ma per un sistematico degrado delle capacità di comando e controllo. Un dato tecnico cruciale, evidenziato con forza dalle recenti analisi dell’Atlantic Council, sta decidendo le sorti di queste settimane: il collasso delle comunicazioni russe seguito al blackout chirurgico del sistema Starlink per le truppe di Mosca, attuato con precisione all’inizio del 2026. Questa mossa ha trasformato l’avanzata del Cremlino in una marcia cieca, costringendo i comandanti al fronte a una regressione tattica senza precedenti, fatta di mappe cartacee spesso imprecise e comunicazioni radio vulnerabili alle intercettazioni ucraine. Il risultato di questo “buio informativo” è stato immediato e devastante per la tenuta del muro difensivo russo: tra aprile e maggio, per la prima volta dall’estate del 2024, Mosca ha subito perdite territoriali significative in settori chiave del fronte meridionale, laddove le forze di Kyiv sono riuscite a incunearsi con rapidità in quelle “zone d’ombra” create dal degrado tecnologico avversario. Non siamo più di fronte a una semplice contesa di chilometri quadrati riconquistati, ma a una vera e propria superiorità cognitiva che sta ribaltando ogni pronostico formulato alla fine dell’anno scorso.

Mentre l’economia russa scivola inesorabilmente verso una “iranizzazione” forzata, caratterizzata da autarchia e dipendenza tecnologica dai partner orientali, l’Ucraina dimostra una capacità di innovazione asimmetrica che supplisce all’esaurimento fisico e morale di una popolazione sotto scacco da numerosi anni. I corrispondenti esteri battono con insistenza sul concetto di “degrado accelerato” delle forze russe, evidenziando come la mancanza di una rete satellitare affidabile stia producendo un effetto domino sulla logistica e sulla precisione dell’artiglieria, pilastri su cui si era fondata finora la resistenza del Cremlino. Gli analisti militari concordano nel ritenere che il fattore tempo, un tempo considerato il miglior alleato di Putin, stia diventando il suo peggior nemico a causa dell’erosione della base industriale russa, incapace di competere con i ritmi dell’innovazione tech di Kyiv. In questo scenario, le manovre diplomatiche degli emissari di Washington non vengono lette come il preludio a una resa ucraina, bensì come il tentativo di gestire un crollo russo che potrebbe essere più rapido e disordinato del previsto. La percezione globale è che il “muro” non sia più un blocco monolitico di cemento, ma una diga piena di crepe strutturali che la tecnologia e la resilienza ucraina stanno allargando ogni giorno di più, portando il conflitto verso un epilogo che fino a pochi mesi fa sembrava confinato nel regno dell’utopia tattica.

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Domenico Letizia