Terza giornata di Serie A. Alle 18:30 sarà il turno del primo posticipo di questo lunedì 7 settembre, Cagliari-Lecce. In Italia è una semplice partita di campionato, per di più non proprio imperdibile, ma non sembrano pensarla allo stesso modo i tifosi turchi. Nel 2011 su Eksi Sozluk, una piattaforma online della Turchia, un utente chiamato Gerko aprì una discussione destinata a fare la storia: “Guardare in differita un Lecce-Cagliari finita 0-0“. Da allora, questa frase è divenuta un vero e proprio meme, e ogni volta che questi due club si affrontano tra loro, alcuni tifosi turchi si riuniscono per seguire insieme la partita.

Come è nato il meme

L’idea di Gerko era semplice: voleva trovare un’immagine che fosse il ritratto perfetto della lotta contro la noia più totale. E cosa c’è di meglio, in virtù anche della bassa considerazione che all’epoca si aveva del calcio italiano in Turchia, di un Cagliari-Lecce? Da quel lontano aprile del 2011, nessuno avrebbe potuto immaginare che questa scemenza sarebbe diventata un cult assoluto tra gli appassionati di calcio turchi. La frase di Gerko cominciò rapidamente a circolare e, negli anni, divenne un vero e proprio modo di dire della cultura calcistica di Eksi Sozluk. Da allora, quando un qualcosa in Turchia è noioso e monotono, capita che si scherzi dicendo che sarebbe stato meglio guardare una replica di Cagliari-Lecce finito 0-0.

Cosa è cambiato negli anni

In questi 15 anni, però, ciò che era nato come un gioco è diventato un vero e proprio passatempo. Ogni volta che in Serie A si incontrano Cagliari e Lecce, le discussioni su Eksi Sozluk ripartono, e molti tifosi turchi si radunano per seguire insieme la partita. Questo fenomeno era già diventato virale nel 2019, quando il ritorno in Serie A sia del Lecce che del Cagliari aveva riacceso rapidamente il meme nato nel 2011. In quell’occasione, un utente su Reddit parlava della partita tra i due club come una gara “attesa da migliaia di tifosi turchi”, consigliando programmi e locali dove poterla seguire. All’epoca, la partita era prevista per il 24 novembre 2019, ma fu rinviata per maltempo, generando online oltre 600 commenti, tanti per una normale sfida tra Cagliari e Lecce seguita dalla Turchia. La leggenda trova il suo picco massimo in un Cagliari-Lecce giocato il 19 dicembre 1999 al Sant’Elia e terminato 0-0. Questa partita risulta essere la più cliccata tra le sfide tra le due compagini postate sul web.

Il concetto di Cagliari-Lecce

Ormai Cagliari-Lecce è diventato un vero e proprio concetto. Su Eksi Sozluk c’è chi la considera un classico, una partita imperdibile, nella speranza che finisca 0-0 per dar seguito, per l’ennesima volta, al meme creatosi 15 anni fa. E oggi è il fatidico giorno, perché tra pochissimo Cagliari e Lecce scenderanno in campo all’Unipol Domus per sfidarsi nel terzo turno di questa Serie A. Nel 2011 la sfida tra questi due club era diventata famosa perché considerata troppo noiosa per guardarla. Oggi, è diventata praticamente un rito.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini