Lo Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) sta diventando a pagamento. Poste Italiane, Aruba, Infocert e diversi altri identity provider hanno comunicato che il servizio non potrà più essere offerto gratuitamente a causa dei costi elevati che presentano la gestione e la sicurezza. Dunque, chi possiede già lo Spid potrebbe imbattersi in un rinnovo a pagamento alla scadenza, mentre richiedendolo ora si potrebbe dover sostenere da subito il costo, a seconda del provider scelto. Ad esempio, nel caso di Poste Italiane, la nuova tariffa è già entrata in vigore dal 1 gennaio 2026, e costringe gli utenti che possiedono l’identità digitale da oltre un anno a pagare un costo annuale di 6 euro. Chi invece ha lo Spid attivo da meno di un anno, al momento è esente dal pagamento.

La Carta d’Identità Elettronica come alternativa gratuita

Esistono varie alternative gratuite per evitare di pagare lo Spid, tra le più valide c’è quella della Carta d’Identità Elettronica. Attraverso l’app CIE ID è infatti possibile accedere agli stessi servizi dello Spid, ma senza alcun costo. Basterà possedere uno smartphone con NFC (Near Field Communication, un sistema di comunicazione wireless a corto raggio) e avere Pin e Puk della CIE.

Come recuperare Pin e Puk

Per attivare la CIE in maniera gratuita senza pagare lo Spid è necessario essere a conoscenza del Pin e del Puk della propria carta digitale. Come fare se si sono persi i codici? E’ bene ricordare che il Pin, codice ad 8 cifre, se viene inserito in modo errato per 3 volte, il sistema chiederà il codice Puk, sempre ad 8 cifre, che serve per recuperare il codice Pin. Ecco dunque, passo dopo passo, come recuperarli entrambi in caso di dimenticanza:

Scaricare l’app CIE ID e cliccare sulle 3 barre orizzontali situate in alto a sinistra

e cliccare sulle 3 barre orizzontali situate in alto a sinistra cliccare su “ recupera puk “

“ cliccare “ prosegui “

“ appoggiare la Carta d’Identità Elettronica sul retro dello smartphone (dotato di lettore NFC )

sul retro dello smartphone (dotato di lettore ) inserire il numero della CIE

cliccare “ prosegui “

“ inserire mail o numero di telefono

o cliccare “ prosegui “

“ a quel punto si riceverà mail o sms con link di conferma da cliccare

o con link di conferma da cliccare cliccare “ prosegui “

“ inserire il codice OTP ricevuto via sms o via email

ricevuto via sms o via email appoggiare la CIE sul retro dello smartphone per completare il recupero del codice Puk

sul retro dello smartphone per completare il recupero del codice cliccare su “ recupera pin “

“ inserire il puk per ottenerlo

Un procedimento semplice per permettere a chi non vorrà rinnovare lo Spid a pagamento di accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione in maniera totalmente gratuita.

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Riccardo Tombolini