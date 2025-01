Continua la polemica a distanza tra Bruno Vespa e Cecilia Sala. Dopo la partecipazione alla trasmissione di Nove ‘Che tempo che fa’ da parte della giornalista arrestata in Iran lo scorso 19 dicembre e detenuta in dure condizioni nel carcere di Evin per poi essere liberata soltanto lo scorso 8 gennaio, Vespa aveva commentato l’ospitata ammettendo di ammirare professionalmente Cecilia Sala (“L’ho premiata come presidente del Guidarello per i suoi reportage in Ucraina. Ho seguito con ansia il suo sequestro”), ma si era dichiarato sorpreso per il mancato ringraziamento a Giorgia Meloni: “che non abbia sentito il dovere di ringraziare la Premier è semplicemente vergognoso” ha scritto il giornalista e conduttore di ‘Porta a Porta’ e Cinque Minuti per poi congratularsi con Luciana Litizzetto “per aver salvato l’onorabilità della trasmissione ringraziando Meloni, visto che Sala non l’aveva fatto…”.

Il giorno della liberazione la madre e il compagno di Cecilia hanno impedito al padre,quel gentiluomo di Renato Sala che era già nel cortile di via Teulada,di commentare l’evento nei Cinque minuti con il ministro Tajani. A voi il commento. — Bruno Vespa (@BrunoVespa) January 20, 2025

Un attacco a cui Sala ha risposto sempre via social: “‘Ho ringraziato Giorgia Meloni e il governo a cuore aperto, pubblicamente e più volte per l’operazione che ha portato alla mia liberazione. Sono state le mie prime parole – ha ricordato -. Che brutto provare a sporcare ora la storia di un successo delle istituzioni italiane”, ha chiuso la polemica la giornalista. La prima ospitata in tv di Cecilia Sala aveva fatto decollare gli ascolti della trasmissione condotta da Fabio Fazio dove, grazie anche all’intervento di Papa Francesco, sono stati registrati 2 milioni 453mila telespettatori nella prima parte (12.1%), 958mila (8%) nel Il Tavolo e ancora prima 1 milione 856mila (9.07%) nella presentazione, portando Nove a essere la seconda rete più vista in prima serata.

Ho ringraziato Giorgia Meloni e il governo a cuore aperto, pubblicamente e più volte per l’operazione che ha portato alla mia liberazione. Sono state le mie prime parole. Che brutto provare a sporcare ora la storia di un successo delle istituzioni italiane pic.twitter.com/IH2v4bnMJ0 — Cecilia Sala (@ceciliasala) January 20, 2025

Luca Frasacco