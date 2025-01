Aveva appena 22 anni Cecilia Sala, e la sua carriera da giornalista non era ancora decollata, ma nelle esperienze di una semplice ragazza universitaria c’è stata anche una breve comparsa in un video della Dark Polo Gang del rapper Tony Effe.

Cecilia Sala nel video ‘Caramelle’ di Tony Effe e della Dark Polo Gang

La curiosità rimbalza sui social in queste ore: la partecipazione alla clip musicale della canzone ‘caramelle‘ risale al 2017, quando assieme ad altre ragazze prese parte alle riprese del video del brano ancora pubblico su YouTube. Sala indossa degli occhiali da sole e una tuta colorata, e viene anche citata nei ‘credits’ nella descrizione. Cecilia interpreta il ruolo di una ragazza intenta a “trafficare” caramelle: “Compro questi fiori colorati al posto del tuo tè, vendo solo caramelle alle amiche della gang”.

Tony Effe e i riferimenti sessisti

Anche al tempo i testi di Tony Effe suscitavano malcontento per alcuni riferimenti sessisti e legati al mondo delle sostanze stupefacenti. Il cantante escluso dal concerto di Capodanno organizzato dal Comune di Roma rappava: “Le do un bacio e già si spoglia, non ho bisogno di queste tr***, mi chiama solo per la droga”.

