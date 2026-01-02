Al Cinema è l’uomo dei record. Ogni Natale in cui si presenta in sala Checco Zalone dimostra di non avere rivali, e mentre il suo film “Buen Camino” continua ad essere proiettato in tutta Italia la produzione di Medusa Film aggiorna il conteggio degli incassi arrivando al terzo miglior risultato di sempre per un film nel primo giorno dell’anno: soltanto ieri, primo gennaio, ha incassato 5.143.204 euro, con una quota di mercato del 66,2% e una media di 6.628 euro in 776 cinema, assicura Cinetel. Oltretutto primi due gradini del podio dei film più visti di sempre a Capodanno appartengano allo stesso attore e comico. Il suo “Tolo Tolo” raggiunse quota 8.887.696 euro e “Quo Vado?” 7.360.192 euro, ma entrambi uscirono proprio a Capodanno, favoriti quindi dall’effetto novità del lancio al day one.

Quanto ha incassato “Buen Camino”, il film di Checco Zalone

Ad oggi, l’incasso provvisorio di “Buen Camino”, il film di Checco Zalone sale a 41.197.191 euro. Di questi, ben 27 milioni sono arrivati nei primi 4 giorni di programmazione: la miglior apertura di sempre per un film di Natale.

“Buen Camino”, un botto per il Cinema italiano

Statistiche che rappresentano un botto di fine anno anche per l’incasso complessivo del cinema in Italia: il 2025 ha fatto registrare 496 milioni di euro di incassi per un numero di presenze pari a 68 milioni di biglietti venduti. Un risultato in linea con il 2023 e il 2024. Se guardiamo al podio, i tre film che in generale hanno registrato il migliore risultato di incasso al box office dietro ‘Buen Camino’, sono stati ‘Lilo & Stitch‘ (22,3 milioni) e ‘Follemente‘ (17.9 milioni).

Checco Zalone a Sanremo, il corteggiamento di Carlo Conti

Numeri da big match per Checco Zalone: capace di riunire tante persone davanti allo schermo come solo i grandi eventi sportivi. Catalizzatore di ascolti, spettatori e varie fasce di pubblico. Proprio per questo a poco più di un mese dall’inizio del Festival di Sanremo, non sorprendono i rumors su una sua possibile presenza. È logico pensare che Zalone, dopo essere stato ospite di Amadeus nel 2022 portando sul palco un monologo, potrebbe tornare anche con Carlo Conti. Nello stesso anno, il conduttore del prossimo Festival della Canzone Italiana, e già direttore artistico dal 2015 al 2017, non escludendo il ritorno (“Non so se un giorno ne presenterò, nella vita non si può mai sapere”), ammetteva: “Nei miei festival di Sanremo avrei voluto Checco Zalone, ci siamo sentiti, gliel’ho detto e ho fatto i complimenti ad Amadeus per aver fatto un grande colpo”. Per la prossima edizione occasione è servita su un piatto d’argento.

