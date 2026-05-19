La chiusura della stagione 2025-2026 è ormai imminente e Aurelio De Laurentiis è al lavoro con la dirigenza azzurro per pianificare la prossima stagione senza Antonio Conte. Stando a quanto riportato da i principali media sportivi e non, salvo sorprese il rapporto tra l’allenatore del quarto scudetto partenopeo e il Napoli terminerà a fine campionato, e la società partenopea avrebbe già in lizza tre nomi su tutti per poter dare agli azzurri un nuovo allenatore il prima possibile.

Tre nomi per la panchina del Napoli

Il giornale di Ivan Zazzaroni fornisce dunque le possibili scelte della dirigenza del Napoli per il prossimo allenatore. Il nome al momento più gradito sarebbe quello di Maurizio Sarri: il “comandante“, è attualmente legato alla Lazio fino al 2028, ma, complice un rapporto ai mini storici con la società biancoceleste, una sua rescissione a fine campionato non sembra uno scenario così inverosimile. Se De Laurentiis vuole veramente che l’allenatore toscano ritorni sulla panchina degli azzurri, deve affondare il colpo, poiché sulle sue tracce pare esserci anche l’Atalanta, che vorrebbe riformare la storica coppia con Giuntoli.

L’altro profilo gradito alla società azzurra, è un vecchio pallino di De Laurentiis: Vincenzo Italiano. Il presidente dei partenopei lo segue fin dai tempi dello Spezia, e l’idea di vederlo sulla panchina del suo Napoli lo ha sempre ingolosito. Il terzo nome, quello della new entry, è di un campione del mondo 2006: Fabio Grosso. Il giovane tecnico abruzzese ha condotto un’ottima stagione con il Sassuolo, piazzandosi a metà classifica con una neo promossa, dunque sarebbe il classico profilo adatto per un progetto a lungo termine che possa valorizzare la piazza.

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Riccardo Tombolini