Ha 25 anni e viene da Teramo. Ale è una delle tentatrici dell’edizione 2025 di Temptation Island. Un lavoro nel settore estetico e la passione per la natura: la ragazza si è raccontata alle telecamere della trasmissione confidando anche la sua grande passione per i viaggi. Ale si definisce anche una ragazza sportiva, allenandosi molto nel tempo libero. Caratterialmente ha un lato molto sensibile, percepisce spesso il dolore degli altri comprendendo perfettamente le emozioni altrui. Tra 10 anni si vede con una famiglia e spera di trasferirsi in Spagna, “al caldo”.

