Claudia ha 26 anni viene da un piccolo paese in provincia di Bari. La ragazza partecipa in qualità di single dell’edizione 2025 di Temptation Island e si è raccontata alle telecamere del programma. Lavora assieme al fratello, aiutandolo a gestire due pizzerie. Adora viaggiare, stare a contatto con la natura e conoscere nuove culture. Ama passare tempo in mezzo alla gente, chiacchierare ascoltare mettersi in gioco. Tra dieci anni spera di essere realizzata dal punto di vista lavorativo, e le piacerebbe avere una famiglia.

© Riproduzione riservata

Redazione