Cantante e attrice innamorata del rock e delle rockstar. Dove Cameron è la fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin, con cui è legata dal 2023. La loro relazione è stata ufficialmente resa pubblica durante il red carpet del Pre-Grammy Gala 2024 a Beverly Hills, dove i duei si sono scambiati il primo bacio davanti ai fotografi. Da quel momento, le apparizioni della coppia in pubblico si sono moltiplicate: sono stati avvistati sugli spalti durante una partita di basket tra i Los Angeles Lakers e i Detroit Pistons alla Crypto.com Arena di Los Angeles e più di recente, hanno fatto la loro comparsa allo Stadio Olimpico di Roma per la partita di Serie A tra Roma e Sassuolo, entrambi vestiti con la maglia della squadra del cuore di Damiano.

Chi è Dove Cameron la fidanzata di Damiano dei Maneskin

Dove Cameron, nata Chloe Celeste Hosterman nel 1996 a Bainbridge Island, Washington, cambia nome in onore del padre scomparso nel 2011. La sua carriera decolla nel 2012, quando viene scoperta dalla Disney a soli 12 anni e scelta come protagonista di Liv e Maddie, dove interpreta entrambe le gemelle protagoniste. La serie, trasmessa dal 2013, le regala popolarità e le apre le porte ad altri progetti Disney, come il film Cloud 9 (2014) e la saga Descendants, dove veste i panni di Mal, figlia di Malefica.

Dove Cameron e la bisessualità

Parallelamente alla recitazione, si dedica alla musica: nel 2013 esordisce con una cover di On Top of the World degli Imagine Dragons e ottiene successo con Better in Stereo, sigla di Liv e Maddie. Dopo aver contribuito alla colonna sonora di Descendants 3 (2019), il vero boom arriva nel 2022 con Boyfriend, che diventa virale su TikTok e le vale il premio di Miglior artista esordiente agli MTV Video Music Awards. Cameron ha rivelato di essere bisessuale, ma nel maggio 2021 ha precisato che il termine “queer” rappresenta in modo più accurato la sua identità sessuale.

