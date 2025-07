Eva ha 28 anni e viene da Livorno. È una delle single di Temptation Island 2025 e con un breve video di presentazione si è raccontata alle telecamere del programma. Nella vita studia per diventare istruttrice fitness. Le piace leggere, andare al mare nella sua città e ovviamente allenarsi, ma anche andare a cavallo: una passione che coltiva da quando è piccola e che continua ad amare nonostante recentemente non abbia avuto molte occasioni di praticarla. “Sto invecchiando e questa cosa mi fa rabbia”, confessa in un momento di sincerità. Caratterialmente apprezza di sé stessa la capacità di vedere il lato positivo delle cose.

