Jacqueline Luna Di Giacomo, classe 2000, è figlia della relazione tra Heather Parisi con Giovanni Di Giacomo. I rapporti tra madre e figlia non sono tra i migliori, tanto che aveva attaccato la madre in una sua ospitata a Live – Non è la D’Urso nel 2019, con una stories su Instagram dove diceva: “Perché non le chiedete dove sono le altre due figlie?“. Con questo messaggio provocatorio intendeva lei e l’altra sorella Rebecca Manenti, con cui è molto legata. Heather Parisi ha altri due figli che vivono con lei oggi a Hong Kong.

Ventunenne, influencer e figlia d’arte: Jacqueline Luna Di Giacomo è la fidanzata di Ultimo, il 25enne romano che ha trionfato al Festival di Sanremo 2018 nella categoria Nuove Proposte. Cantautore capitolino, Ultimo si ripresenta al Festivà con la canzone Alba. La sua storia d’amore con l’ex Federica Lelli ha sempre entusiasmato i fan, da tempo a caccia di indizi sulla nuova fiamma del cantante. Usciti allo scoperto, Ultimo e Jacqueline non si nascondono più.

Nata a Roma il 10 marzo del 2000, Jacqueline è la secondogenita di Parisi. Molto legata alla sorella Rebecca Jewel, figlia della showgirl americana e di Giorgio Manenti, Jacqueline non ha mancato di sollevare la polemica quando mamma Heather si presentò nel salotto della D’Urso a presentare orgogliosa la famiglia che ha formato con l’imprenditore Umberto Maria Anzolin e da cui sono nati due gemelli. Precisando: “Non cerco nessun tipo di visibilità, altrimenti starei già in televisione a levarmi qualche sassolino dalla scarpa”.

Molto appassionata di cinema, che sta cercando di far diventare una carriera, Jacqueline Luna ha vissuto ad Hong Kong fino al 2013 insieme a Parisi e oggi si divide tra Roma e Los Angeles.

