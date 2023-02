“Manca soltanto un italiano che non siamo riusciti a contattare. Si tratta di Angelo Zen, della provincia di Vicenza, siamo in contatto costante con la famiglia”, così il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg3 in collegamento dall’Unità di crisi della Farnesina, ha rivelato l’identità dell’unico italiano che attualmente risulta disperso dopo il terribile terremoto in Turchia. Intanto si continua a scavare cercando tra le macerie i superstiti.

Secondo quanto riferito dall’Ansa, Angelo Zen, 60 anni, è un consulente originario di Saronno (Varese) e residente a Martellago (Venezia) citando i siti dei quotidiani locali. Zen è un tecnico specializzato in macchinari per l’oreficeria e l’ultimo contatto con la famiglia risale a domenica scorsa, poche ore prima che nella notte la forte scossa si abbattesse nella zona a Sud della Turchia. In queste settimane stava lavorando in Turchia.

La famiglia di Angelo Zen “prega di non affollarsi presso di loro, la Farnesina avuto la delega per fornire tutte le informazioni”, ha detto ancora il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Per adesso è soltanto non rintracciabile, non sappiamo dove stava durante il terremoto, prima di dare notizie è meglio essere molto prudenti”, ha detto Tajani, ricordando che nella zona “non ci sono collegamenti telefonici o internet”.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Zen in queste settimane stava lavorando a Kahramanmaras, la metropoli da un milione di abitanti che è stata individuata come epicentro del sisma. Repubblica riporta che Zen alloggiava, secondo quanto segnalato da amici, in un albergo di Kahramanmaras distrutto dal sisma, ma Tajani sottolinea che non si sa dove fosse al momento del sisma. Si tratta di una città di oltre un milione di abitanti, come ha detto ancora Tajani, sottolineando che è una città grande come Torino, che “è difficile trovare una persona in una città così grande dove sono caduti molti palazzi” e che “c’è molta confusione”.

Oltre all’italiano Angelo Zen, almeno 4 europei risultano dispersi nelle zone colpite dal sisma in Turchia. Non si trova un cittadino danese, ha riferito il ministero degli Esteri di Copenaghen all’emittente televisiva Dr, riporta Sky News. Sono dispersi anche tre britannici, ha comunicato alla Camera dei Comuni il ministro degli Esteri James Cleverly sottolineando che il Crisis Response Hub del Foreign Office sta lavorando per dare sostegno ad almeno 35 cittadini britannici che si trovano nelle zone colpite. Due austriaci sono morti e i loro corpi sono stati recuperati nella provincia di Kahramanmaras, ha segnalato il ministero degli Esteri austriaco.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

