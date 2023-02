Madame, all’anagrafe Francesca Calearo, è una cantante e musicista di 19 anni, nota per aver partecipato a Sanremo 2021 con la canzone Voce. Madame si classifica ottava nella classifica finale del Festival di Sanremo e vince il Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo. La sua musica è stata condivisa anche da Cristiano Ronaldo ed è stata anche ospite per un featuring a X Factor 2020 e ha condotto una puntata de Le Iene. Parteciperà alla 73esima edizione di Sanremo 2023 con la canzone Il bene nel male.

Madame è una giovane rapper di Vicenza già è molto conosciuta nel panorama musicale della musica emergente. Sin da piccola inizia a studiare pianoforte e poi impara a memoria tutte le canzoni di Fedez e Emis Killa. Il suo nome d’arte nasce in modo casuale: a scuola mentre giocava con la sua migliore amici a un generatore di nomi per Drag Queen esce Madame Wild. Da qui l’idea di usare questo nome inizialmente per intero, e successivamente rendendolo più coinciso alla sola Madame.

Madame si definisce una persona sensibile, ama passeggiare con il suo cane nella natura, dipingendo acquerelli e suonando il pianoforte a orecchio. Ama anche scrivere, rime e non, che danno poi forma alle sue strofe. Nello scorso dicembre è stata coinvolta nell’inchiesta della procura di Vicenza su presunte finte vaccinazioni anti Covid, che ha giustificato raccontando la vicenda in un lungo post su instagram. Madame ha parlato di cosa è successo con un lungo post su Instagram.

Grazie alla sua prima canzone Anna è stata scoperta dal rapper Eiemgei e successivamente supportata dagli Arcade Boys è entrata a far parte del panorama musicale italiano. Attualmente con la sua etichetta discografica Sugar supportata da un mini team capitanato da Paola Zakar manager tra gli altri anche di Clementino, Fabri Fibra e Marracash. Nel corso dell’ultimo anno ha collaborato anche Elodie e Ghali, Marracash e Dardust.

I suoi singoli più conosciuti sono Sciccherie, ripostato da Cristiano Ronaldo, che ha raggiunto milioni di visualizzazioni e 17. Il 3 dicembre 2020 è ospite di X Factor 2020 dove realizza un featuring con il concorrente finalista Blind. Il 19 marzo uscirà il suo primo album, intitolato semplicemente Madame dove collabora con Rkomi, Carl Brave, Pinguini Tattici Nucleari, Gue Pequeno, Villa Banks, Ernia, Gaia e Blanco. La giovane rapper ha pubblicato la notizia sul suo profilo Facebook, mentre sul profilo Instagram ha pubblicato il trailer dell’album.

A novembre conduce una puntata de Le Iene nell’edizione che sarà ricordata per l’alternarsi di 10 diverse presentatrici, facendo seguito a Paola Egonu, anche lei presente in questa edizione di Sanremo. Nello stesso mese pubblica il suo primo duetto con il suo amico Sangiovanni: il singolo si chiama Perso Nel Buio ed è la prima collaborazione tra Sangiovanni e Madame. Madame ha fatto coming out già alcuni anni fa: “Sono attratta sia da uomini che da donne. Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento”. Il titolo della canzone con cui concorrerà in questa edizione di Sanremo è stato cambiato poco prima del festival, doveva chiamarsi Puttana. Nella serata duetti Madame canta con Izi ‘Via del Campo’ di Fabrizio De Andrè. Ha recentemente dichiarato che ad accompagnarla a Sanremo sarà la mamma.

