Salmo canterà a Sanremo ma soprattutto in collegamento, dalla nave Costa Smeralda, martedì 7 e sabato 11 febbraio. A bordo del “palco sul mare” del Festival, alla 73esima edizione della kermesse, anche Gué Pequeno, Takagi & Ketra e Fedez. Protagonista della scena rap italiana da anni, recordman di vendite e concerti sold out, il rapper originario della Sardegna ha conquistato evidentemente anche Amadeus, direttore artistico e conduttore per il terzo anno consecutivo della kermesse, sarà uno degli ospiti della manifestazione canora.

Classe 1984, ormai milanese di adozione, Maurizio Pisciottu è con la sua crew, il collettivo Machete, una sorta di factory a cavallo tra produzioni e arti diverse animata da rappers, produttori, grafici e videomakers, un’istituzione nell’ambiente del rap e dell’hip hop. Aveva cominciato nell’ambiente metal, punk-rock e hardcore in Sardegna. Prima del rap ha militato in gruppi hardcore, dagli Skasico (con cui ha prodotto 3 album e girato l’Europa) ai Three Pigs ai To Ed Gein, con cui ha partecipato all’Heineken Jammin Festival di Venezia nel 2008.

Al 2011 risale il primo disco solista The Island Chainshaw Massacre: un esordio che lascia il segno nel panorama rap con quel mix di sonorità elettroniche e rap anni ’90. A inizio 2012, dopo essersi trasferito a Milano, con l’etichetta indipendente Tanta Roba pubblica Death USB. Su iTunes fa numeri da record. Del 2013 il disco Midnite, a una settimana dall’uscita Disco d’Oro. Grande successo anche per il “Midnite live session Tour”,

Il progetto discografico Machete Empire viene annunciato nel 2014, con la Lebonski Agency, società di booking e management. Il definitivo salto di qualità, anche oltre il pubblico del rap, arriva nel 2016 con l’album Hellvisback, anticipato dal singolo 1984, ristampato qualche mese dopo con un secondo disco, due inediti e brani in versione live. Il singolo Estate dimmerda, uscito il 21 luglio 2017, supera i sei milioni di visualizzazioni su Youtube in pochissimo tempo. Playlist del 2018 e Flop del 2021 sono gli ultimi due album di inediti che hanno confermato Salmo tra i fenomeni più seguiti di questi anni in Italia.

Le incursioni di Salmo a Sanremo saranno un inedito ma non si fermeranno alla Costa Smeralda: il rapper calcherà anche il palco dell’Ariston perché duetterà nella serata delle cover di venerdì 10 febbraio con Shari in un medley di Zucchero. “Mi ha proposto lui di fare la cover insieme perché io non avrei mai avuto il coraggio di chiederglielo. Credo che essere in gara e duettare come ospite sia diverso. C’è sicuramente meno pressione nel cantare una cover. Salmo segue il mio progetto da tempo, lo considero come il mio direttore artistico”, ha detto la cantante a La Stampa.

