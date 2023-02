Shari approda a Sanremo dopo aver partecipato a Sanremo Giovani 2022: con il brano Sotto voce si è conquistata un posto tra i primi sei classificati, quelli rientrati nei 28 big in gara al Festival in scena al teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio. “Parla di chi cerca l’amore per sopperire al vuoto della sua solitudine: l’ho scritta nella cameretta dove sono cresciuta”, ha dichiarato a Tv Sorrisi & Canzoni la 20enne, all’anagrafe Shari Noioso, della sua canzone Egoista.

Classe 2002, è nata a Monfalcone, in provincia di Gorizia. Ha cominciato a studiare canto e pianoforte all’accademia The Groove Factory quando aveva dieci anni. Aveva soltanto dodici anni quando si è presentata davanti alla giuria del talent show Tú sí que vales, su Canale 5, quando al pianoforte si esibì in una versione di The Sound of Silence di Simon & Garfunkel. “Ero pura, forse la versione migliore di me, quella che oggi voglio difendere”.

Ottenne un contratto discografico con la Warner Music, con cui ha pubblicato le cover di Imagine e The Sound of Silence e il singolo di debutto Don’t You Run. Ha aperto i concerti del trio Il Volo nella tournée L’amore si muove Tour, in cui cantava e suonava Imagine di John Lennon. A Sanremo Giovani aveva già partecipato nel 2019, senza però ottenere il pass per accedere al Festival del 2020.

Questa volta invece l’ha spuntata. La prima cosa che ha fatto dopo aver saputo della sua partecipazione a Sanremo, è stato telefonare alla sua prima insegnante di canto. “Ho sentito il bisogno di fare un passo indietro, riavvicinandomi alle origini del mio percorso”, ha raccontato a Tv Sorrisi & Canzoni. Nel luglio 2022, dopo aver ottenuto un contratto con la Columbia Records, ha pubblicato l’EP d’esordio Fake Music. Alla serata dei duetti parteciperà con Salmo in un medley di canzoni di Zucchero. Salmo è anche tra gli autori e produttori di Egoista.

