23 anni, napoletana. Marianna è tra le single di Temptation Island 2025. La ragazza si è raccontata alle telecamere della trasmissione: lavora in una concessionaria di moto come front-office, ama allenarsi ed è focalizzata su tutti gli aspetti in cui può migliorare . Fisicamente le piace molto il suo sguardo e il suo sorriso. Caratterialmente è carismatica, schietta e determinata. Spera fare una famiglia con un marito che la ami.

