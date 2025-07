Tra le single dell’edizione 2025 di Temptation Island c’è anche Mariela. 27 anni, ligure, ma con origini di Santo Domingo. La ragazza si è raccontata alle telecamere del programma: a 12 anni si è trasferita a Genova insieme alla sua famiglia, e ha poi completato il percorso di studi in Educazione Professionale. Nel tempo libero le piace ballare perché “ce l’ha nel sangue” e anche fare lunghe passeggiate in montagna o al mare. I suoi capelli ricci sono la parte del corpo che più apprezza: si definisce come una persona che porta leggerezza. “Nel futuro mi vedo come una Donna realizzata, con una bella famiglia, ma mi piacerebbe fare qualche pazzia nel frattempo”.

© Riproduzione riservata

Redazione