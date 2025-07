Ha 27 anni e viene da Roma. Nicol è una delle tentatrici dell’edizione 2025 di Temptation Island. La ragazza si è raccontata alle telecamere della trasmissione: lavora come magazziniera ma sta per conseguire un diploma come istruttrice fitness per diventare personal trainer. Ama infatti allenarsi in sala pesi e prendersi cura del suo corpo. Tra le passioni c’è quella del canto. Le piace stare con le persone, ma è allo stesso selettiva, vivendo un rapporto di amore/odio con la sua sensibilità. Nicol non pensa troppo al futuro ma al momento si vede realizzata e con una famiglia

© Riproduzione riservata

Redazione