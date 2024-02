Da circa trent’anni, Claudio Baglioni ha una relazione sentimentale con Rossella Barattolo, che oltre a essere la sua compagna è anche la sua manager. Il loro incontro risale al 1987, quando Baglioni era ancora sposato con Paola Massari.

Chi è Rossella Barattolo, la compagna manager di Claudio Baglioni

Nata a Taranto il 7 aprile 1958, Rossella ha trascorso la sua infanzia sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito, dedicandosi agli studi di marketing. Dopo aver ricoperto un ruolo manageriale in una multinazionale del settore petrolifero, ha accettato l’invito di Baglioni a collaborare con lui, diventando responsabile delle relazioni pubbliche per il cantante. Pur svolgendo un ruolo cruciale al fianco di Baglioni, Rossella Barattolo è sempre rimasta in secondo piano, lontana dai riflettori del gossip. Si dice che abbia ispirato uno dei grandi successi di Baglioni, ‘Mille giorni di te e di me’.

Il rimpianto di non aver avuto figli

In una rara intervista del 2007 a Times of Malta, Rossella ha parlato della loro vita di coppia, sottolineando le loro differenze di personalità che hanno, in modo naturale e inconscio, contribuito a costruire la forza della loro relazione. In un’altra occasione, ha condiviso il rimpianto di non avere avuto figli insieme, rivelando che questa mancanza è stata causa di un certo dispiacere, ma hanno deciso di non farne una priorità.

Nel 2003, Claudio Baglioni coinvolse la compagna nella fondazione e gestione della Fondazione O’Scia, un’organizzazione non-profit che organizzava un festival musicale a Lampedusa per sensibilizzare sull’emergenza immigrazione. Purtroppo, nel 2013, l’attività di O’Scia si interruppe per mancanza di fondi pubblici. Attualmente, Claudio e Rossella vivono a Roma, continuano a collaborare professionalmente mantenendo però una certa distanza dal mondo della mondanità.

