Ylenia è tra le tentatrici più grandi dell’edizione 2025 di Temptation Island. La ragazza si è raccontata alle telecamere del programma, parlando della sua passione per le danze caraibiche e per la salsa. Ylenia è infatti un’istruttrice di danza, pur essendosi laureata in economia. “Sono riuscita a fare della mia passione il mio lavoro”. Caratterialmente si definisce molto intensa e imprevedibile.

