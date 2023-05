E’ stata diffusa oggi la campagna di Louis Vuitton che ha come testimonial delle scarpe Lv Shake l’influencer Chiara Ferragni. Le calzature disegnate dal direttore creativo della maison, Nicholas Ghesquière, hanno la punta quadrata e il logo ‘Lv’ che decora la placca o fascetta frontale.

La collezione è arricchita da nuovi colori e l’obiettivo è incarnare una femminilità contemporanea e senza tempo. Ferragni è testimonial del brand dall’autunno 2021 in cui indossava le LV Archlight Slingback Pump giocando e portando a spasso il suo cane, il bulldog francese Matilda. Il marchio è da sempre uno dei preferiti dell’influencer di moda fin dall’adolescenza e da qualche anno siede in prima fila alle sue sfilate.

Nel video su Instagram in cui commenta le immagini della nuova campagna Vuitton, la trentaseienne è emozionata poiché, ammette senza mezzi termini, il marchio oggi guidato da Ghesquière era il suo brand dei sogni fin da quando era una teenager.

Non è la prima volta che Chiara Ferragni parla della sua intesa con Louis Vuitton come di un sogno diventato realtà. Da grande estimatrice del marchio del gruppo LVMH l’imprenditrice non perde mai un fashion show e già da qualche anno è ospite fissa della prima fila delle sfilate di Parigi di Ghesquière per la gioia dei sui ammiratori e degli appassionati di streetstyle.

Redazione

Giulio Pinco Caracciolo